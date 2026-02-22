Svarīga informācija vecākiem, kuru bērni plāno strādāt vasaras brīvlaikā
Arī 2026. gadā vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērniem, kuri strādā tikai vasaras brīvlaikā, ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē.
Nodokļa atvieglojumi vecākiem
Ja bērns līdz 19 gadu vecumam turpina mācības un strādā tikai vasaras brīvlaikā (no 1. jūnija līdz 31. augustam), vecākam nav algas nodokļa grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājamo, un atrašanās vecāka apgādībā arī netiks pārtraukta automātiski. Tādējādi arī tad, ja bērns vasaras brīvlaikā strādā, vecāks saglabā atvieglojumu par apgādībā esošu personu – vecāka algas daļa, ko neapliek ar nodokļiem, ir 250 eiro mēnesī.
Savukārt tiem vecākiem, kuru bērni līdz 19 gadu vecumam mācās un strādā arī mācību gada laikā, bērna atrašanās apgādībā tiek pārtraukta automātiski – tiklīdz skolēns uzsācis darba attiecības. Ja skolēns pārtrauc strādāt, vecākiem, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), pašiem bērns jāatjauno apgādībā. Lai apgādību atjaunotu nepieciešams vecāka apliecinājums (vai darba līgums) par to, ka skolēna mēneša ienākums nepārsniedz atvieglojuma apmēru jeb 250 eiro.
Nodokļu samaksas nosacījumi
Nodokļu samaksas nosacījumi ir atkarīgi no tā, kāds nodokļu maksāšanas režīms ir skolēna darba devējam:
Vispārējais nodokļu maksāšanas režīms
Ja skolēns strādā pie darba devēja (arī pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja) vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā, tad darba devējs no algas maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli 25,5 % un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 34,09 %.
Sociālās iemaksas neveic, ja skolēns ir jaunāks par 15 gadiem. Citos gadījumos 10,50 % darba ņēmēja sociālo iemaksu daļu darba devējs ietur no skolēna algas, savukārt 23,59 % sociālo iemaksu daļu darba devējs maksā no saviem līdzekļiem.
Darba devējs ir lauksaimnieks
Ja skolēns vasarā saņem sezonas laukstrādnieku ienākumu, strādājot lauku darbos, skolēna ienākumam tiek piemērota nodokļa likme 15 %, bet ne mazāka kā 0,70 eiro katrā nodarbinātības dienā. Nav atsevišķi jāietur sociālās iemaksas.
Piemēram, ja kopējā saņemamā atlīdzība par mēnesi ir 500 eiro un nevienā no dienām tā nav mazāka par 4,70 eiro, ienākums, ko saņems skolēns pēc laukstrādnieku ienākuma nodokļa nomaksas, būs 425 eiro.
Algas nodokļa grāmatiņa
Skolēni var izmantot algas nodokļa grāmatiņu, atzīmējot tajā ienākuma gūšanas vietu, kurā piemēro neapliekamo minimumu un nodokļa atvieglojumus.
Skolēni, kuri strādās vasaras mēnešos vispārējā nodokļa maksāšanas režīmā, var izvēlēties – atzīmēt darba devēju vai nē. Savukārt, saņemot sezonas laukstrādnieku ienākumu, algas nodokļu grāmatiņā darba devēju atzīmēt nevar un ienākumiem nevar piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus.
Savukārt, Ja algas nodokļa grāmatiņā atzīmēts darba devējs, tad darba devējs algai piemēro neapliekamo minimumu 550 eiro mēnesī.
Piemēram, ja saņemamā atlīdzība ir 780 eiro un ir piemērots mēneša neapliekamais minimums 550 eiro, skolēns pēc nodokļu samaksas saņem 660,33 eiro.
Ja darba devējs nav atzīmēts un saņemamā atlīdzība ir 780 eiro, skolēns pēc nodokļu samaksas saņem 520,08 eiro.
Ja algas nodokļa grāmatiņā darba devējs nav atzīmēts, tad darba devējs gada laikā saņemtajai algai pirms nodokļu ieturēšanas nedrīkst atskaitīt neapliekamo minimumu. Taču pēc tam, nākamajā gadā no 1. marta līdz 1. jūnijam iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, skolēns var saņemt atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļu.
Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniski EDS un visas darbības, kas tajā veicamas, notiek elektroniski.
Plašāka informācija par elektronisko algas nodokļa grāmatiņu pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā Algas nodokļa grāmatiņa.