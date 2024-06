Sācies ilgi gaidītais skolēnu vasaras brīvlaiks – eksperti sniedz vērtīgus ieteikumus, kā to pavadīt bez raizēm

Viena no populārākajām vasaras brīvā laika pavadīšanas vietām ir pie upēm, ezeriem un jūras. Tomēr laivošana un pēdējos gados īpašu popularitāti ieguvusī supošana saistās arī ar riskiem, piemēram, laivas vai supa dēļa apgāšanās, slīkšana vai traumas. Lai no šiem riskiem izvairītos, pats būtiskākais ir rūpīgi izvēlēties ūdenstilpnes. Pirms laist bērnus ūdenī, kādam no pieaugušajiem jāizstaigā un jāiztausta ūdenstilpnes pamatne. Svarīgi ir ierobežot vai vērīgi uzraudzīt mazu bērnu piekļuvi ūdenstilpnēm (dīķiem, akām, mucām, bērnu baseiniem), jo ūdenim nav jābūt dziļam, lai tajā varētu noslīkt. Tāpat iesakām peldēt tikai pieaugušā pavadībā. Nodarbojoties ar ūdenssportu, svarīgi lietot glābšanas vestes, ievērot drošības noteikumus un izvēlēties piemērotus laikapstākļus, kā arī maršrutus, kas atbilst dalībnieku prasmju līmenim. Nedrīkst lēkt uz galvas ūdenī, ja nav zināms ūdenstilpnes dziļums un gultne.