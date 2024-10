Citi bērni brīvlaikā brauks uz Ēģipti, manējais pie omes, jo mums nav naudas! Kā paskaidrot bērnam?

"Skolēnu rudens brīvlaiks jau nākamnedēļ. Lai gan būtu jābūt priekam par gaidīto atpūtu, mans deviņgadnieks ir sarūgtināts, jo nevaram atļauties brīvlaiku pavadīt siltajās zemēs, kā daudzi citi skolas biedri. Tā kā esmu vienīgā, kas ģimeni uztur finansiāli, nevaru arī atļauties paņemt atvaļinājumu, lai pavadītu šo laiku kopā ar savu bērnu. Labi, ka mums ir lauki un ome, pie kuras tad arī dēls dosies baudīt no skolas brīvās dienas. Taču redzu, ka sirsniņā ir pārdzīvojums un daudz jautājumu, kāpēc citi var to, ko mēs nevaram. Diemžēl bērni skolā lielās un salīdzina sevi cits ar citu, bet no tā jau neizbēgsi. Kā labāk paskaidrot situāciju bērnam?” – jautā mamma Dana.