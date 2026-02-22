Viņš apskāva rotaļlietu, jo nebija neviena cita - mazā pērtiķēna Panča stāsts aizkustinājis miljonus visā pasaulē
Visu pasauli pēdējos mēnešos aizkustinājis kāds stāsts no Japānas — par sešus mēnešus vecu japāņu makaku Panču, kurš no vientulības un atstumtības kļuvis par cerības un pieņemšanas simbolu tūkstošiem cilvēku visā pasaulē.
Panča stāsts sākās brīdī, kad sociālajos tīklos parādījās video no “Ichikawa City Zoo” netālu no Tokijas. Tajos redzams, kā mazais pērtiķēns pēc iepazīstināšanas ar baru paliek viens — ignorēts un apjucis. Situāciju vēl sāpīgāku padarīja fakts, ka arī viņa māte pēc dzimšanas viņu nepieņēma. Japāņu makaku mazuļiem mātes tuvums ir īpaši svarīgs — viņi tai pieķeras, lai justos droši un attīstītu spēku.
I am not crying, you are.— Crazy Moments (@Crazymoments01) February 22, 2026
For those who aren’t familiar with Punch, he is a baby monkey from Japan who was separated from his mother shortly after birth. Since then, zookeepers have been raising him and hand-feeding him to help him survive.
Because he did not have his mother,… pic.twitter.com/nXfVevaZcX
Par Panča mierinājumu kļuva plīša orangutans — rotaļlieta, ko zoodārza darbinieki izvēlējās apzināti. Tās garās rokas bija viegli satveramas, bet līdzība ar pērtiķi palīdzēja mazulim justies drošāk. Video, kuros Pančs cieši apskauj rotaļlietu un velk to sev līdzi, ātri vien kļuva par interneta sensāciju. Cilvēki no dažādām valstīm dalījās ar video, rakstīja atbalsta vārdus un vienojās zem tēmtura #HangInTherePunch.
Vēlāk IKEA Japānas pārstāvji zoodārzam uzdāvināja vairāk nekā desmit mīkstās rotaļlietas, tostarp vairākus “DJUNGELSKOG” orangutanus — tieši tādus, ar kādu Pančs bija īpaši satuvinājies.
Mazulis, kurš piedzima jūlijā un sākotnēji tika audzināts mākslīgā vidē, pakāpeniski sāka mācīties dzīvot barā. Zoodārza darbinieki ziņoja, ka viņš pamazām kļūst drosmīgāks — rotaļīgi baksta citus pērtiķus un reizēm pat dabū rājienu, kas patiesībā ir normāla socializācijas daļa.
Panča stāsts piesaistīja arī apmeklētājus klātienē. Pie pērtiķu voljēra pulcējās desmitiem cilvēku, daži mēroja pat vairākas stundas ilgu ceļu, lai viņu ieraudzītu. “Uz zoodārzu nākam reti, bet gribējām redzēt mīļo Panču,” sacīja apmeklētāja Sajaka Takimoto. Citi atzina, ka iepriekš rūpīgi pētījuši viņa fotogrāfijas, lai varētu viņu atpazīt.
Un tad notika tas, ko gaidīja gan zoodārza darbinieki, gan tūkstošiem sekotāju visā pasaulē — pēc vairākām nedēļām ilgas, uzmanīgas atkārtotas iepazīstināšanas Pančs beidzot piedzīvoja savu pirmo apskāvienu ar pieaugušu bara pērtiķi. Šis maigais kontakts kļuva par nozīmīgu pavērsienu viņa attīstībā un skaidru zīmi, ka mazulis pamazām tiek pieņemts.
🥹🙊 Baby Punch gets the warmest hug— NEXTA (@nexta_tv) February 20, 2026
Today, the adult monkey Onsing wrapped little Punch in a tight embrace — easily the coziest video you’ll see today 🫂 pic.twitter.com/Mvhv1Mpexd
Lai gan dažus fanus satrauca video, kurā pieaudzis pērtiķis viņu pavelk līdzi, zoodārzs uzsvēra — bars nav izrādījis nopietnu agresiju, un šādi brīži ir daļa no dabiskas socializācijas. “Lai gan Panču reizēm norāj, viņš demonstrē ievērojamu garīgo spēku un izturību,” teikts zoodārza paziņojumā.
Mazajam makakam, kurš vēl nesen stāvēja viens ar rotaļlietu rokās, šis ceļš uz pieņemšanu ir milzīgs solis. Un tieši tāpēc Panča stāsts aizkustinājis pasauli — tas atgādina, cik svarīga ikvienam ir piederības sajūta.