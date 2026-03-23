Šīs 90. gadu rotaļlietas šodien var būt īsts dārgums.
Trakā pasaule
Šodien 05:39
Pirms met ārā, pārbaudi: šīs 90. gadu rotaļlietas var padarīt tevi bagātu
Tiem, kuri uzauguši 90. gados, to dzirdēt var nebūt viegli, taču rotaļlietas, kas gadiem ilgi nostāvējušas kastēs, plauktos vai bēniņos, tagad jau lepni ierindojas “vintāžas” kategorijā. Un tas patiesībā ir labas ziņas, jo vintāža nozīmē ne tikai nostalģiju, bet arī kolekcionāru interesi — un dažos gadījumos pat ļoti iespaidīgu vērtību.
Iespējams, tieši starp bērnības rotaļlietām, kuras sen neesi aizticis, slēpjas kāds īsts dārgums. Kopā ar rotaļlietu ekspertu Pīteru Dženkinsonu apkopotas 90. gadu rotaļlietas, kas šodien varētu būt pārsteidzoši vērtīgas.
Tāpat kā 70. un 80. gadu klasika, arī 90. gadu populārākās rotaļlietas tagad piedzīvo savu atdzimšanu. Tāpēc pirms nākamās lielās tīrīšanas varbūt ir vērts ielūkoties vecajās kastēs — iespējams, tajās glabājas ne tikai atmiņas, bet arī iespēja nopelnīt visai glītu summu.