Latviešu animācijas varonis iekaro rotaļlietu pasauli — “Straumes” kaķis kļūst par “Youtooz” mīksto rotaļlietu

“Šis kaķītis ir izdzīvojis daudz un nu ir pelnījis labi atpūsties! Un kur gan labāk to darīt, ja ne pie “Youtooz”? Sēžot 9 collu augstumā, ar lielām dzeltenām acīm virs brūna deguntiņa un vieglā smaidā, kamēr viņa noapaļotās ausis ar rozā iekšpusi spraucas ārā no melnās galvas. Priekškājas mierīgi atbalstītas priekšā starp izstieptām pakaļkājām, kur redzami sirds formas ķepu spilventiņi, bet garā aste eleganti apvijas ap ķermeni. Šī mīkstā rotaļlieta ir pildīta līdz šuvēm ar 100% PP kokvilnu un izgatavota no vismaigākajiem minki materiāliem — ideāli piemērota samīļošanai vai kopīgai izdzīvošanai,” teikts rotaļlietas aprakstā.