"Pop Mart" veikals Bangkokā.
Šodien 18:21
Daudzu bērnu sapnis ir piepildījies! Iznāks filma par populāro rotaļlietu Labubu
Tieši tā, Ķīnas rotaļlietu uzņēmums "Pop Mart" un "Sony Pictures" paziņojuši, ka iznāks pilnmetrāžas filma par populāro rotaļlietu Labubu.
Viss vēl ir tikai "procesā", norādīja abi uzņēmumi paziņojumā, bet ir zināms ka filmas režisors ir Pols Kings, kurš ir strādājis pie tādām filmām kā "Wonka" un "Paddington", vēsta BBC. Kad filma iznāks, vēl netiek ziņots.
Labubu.
Kas ir Labubu?
Labubu ir pūkains briesmonītis ar lielām ausīm, asiem zobiem un milzīgām acīm. To radījis mākslinieks Keisings Langs (Kasing Lung), kurš dzimis Honkongā. Kā teikts oficiālajā "Pop Mart" tīmekļa vietnē, Labubu ir “labsirdīgs un vienmēr vēlas palīdzēt, bet bieži vien nejauši panāk pretējo”.
Nopērkot Labubu kastītē, pircējs nezina, kāda lelle viņam trāpīsies – un tieši šis pārsteiguma elements ir viens no iemesliem, kāpēc šī rotaļlieta kļuvusi tik populāra.