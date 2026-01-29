Taisām tāmi: cik maksā bērns? 3. sērija - izklaides, hobiji un interešu izglītība
Turpinām pētīt, cik maksā izaudzināt bērnu Latvijā. Analizējam bērnu radītās izmaksas no bēbīšu ratiņiem līdz pat augstskolas solam. Šoreiz rēķinām, cik lielas summas vecākiem Latvijā nākas maksāt par bērnu izklaidēm, hobijiem un interešu izglītību.
Bērni dzimst mazāk. Tas vēl ir maigi teikts. Patiesībā esam dziļā demogrāfiskajā bedrē. Protams, ne jau finanses ir vienīgais iemesls, kāpēc nedzimst bērni. Tomēr, lai kā mēs gribētu paļauties uz teicienu, ka katrs bērniņš nāk ar savu maizīti, būsim reāli – tā nenotiek. Maizīte jāsagādā vecākiem pašiem. Mammamuntetiem.lv turpina rakstu sēriju – cik maksā izaudzināt bērnu Latvijā.
Protams, izklaides, hobiji un dažnedažādi sporta vai mākslas veidi neietilpst obligātajā bērnu audzināšanas izdevumu paketē. Tās it kā nav pamatvajadzības. Tomēr, lai neiznāktu kā teicienā – mucā audzis, pa spundi barots, – lielākā daļa vecāku cenšas bērnus aizvest uz kādu kultūras pasākumu, neliedz apmeklēt draugu dzimšanas dienas ballītes un ļauj attīstīt savus talantus.