FOTO: Eltons Džons publisko ģimenes portretu - reta iespēja ieraudzīt, kā izauguši viņa dēli
Sers Eltons Džons jaunā fotogrāfijā, kas apskatāma Nacionālajā portretu galerijā, atlaidies uz dīvāna līdzās savam vīram Deividam Fērnišam. Pāris, kas pirmdienas vakarā apmeklēja darba atklāšanu ikoniskajā Londonas vietā, attēlā redzams arī kopā ar saviem diviem pusaudžu vecuma dēliem.
Četru cilvēku ģimene pozē telpā, kas izskatās pēc viņu mājas viesistabas Oldvindzoras ciematā, netālu no Vindzoras pils. Kadrā, kur redzams apaļveida grāmatu plaukts un citas greznas mēbeles, līdzās ir arī viņu abi labradori vārdā Džozefs un Džeikobs.
Elton John and David Furnish's sons, 13 and 15, seen in new portrait.https://t.co/majcXBcnDI pic.twitter.com/j5vYhgf0vT— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) March 3, 2026
Eltons (78) un Deivids (63), kuri iepazinās 1993. gadā vakariņu ballītē pirms vairāk nekā trīsdesmit gadiem, savus dēlus Zakariju (15) un Eliju (13) lielākoties audzinājuši ārpus uzmanības loka. Leģendārais dziedātājs un filmu veidotājs, kuri 2005. gadā noslēdza civilpartnerību un 2014. gadā apprecējās, tikai reti parādījušies uz sarkanā paklāja kopā ar dēliem, un nesen pirmo reizi pārkāpa ierasto, sociālajos tīklos pirmoreiz publiski parādot viņu sejas.
Kopīgā paziņojumā Eltons un Deivids sacīja: “Tas, ka mūsu ģimeni fotografējusi Ketrīna Opija un šis darbs ir izstādīts Nacionālajā portretu galerijā, ir milzīgs gods. Mēs ļoti apbrīnojam viņas darbus un lepojamies, ka mūsu kolekcijā ir viņas skaistie un aizkustinošie attēli.”
Runājot par portreta tapšanas procesu, Opija pastāstīja: “Es ierados Eltona un Deivida mājās trīs dienas pirms Ziemassvētkiem. Es satiku zēnus un suņus, un pēc lieliskām kopīgām pusdienām uzņēmu šo ģimenes portretu viņu bibliotēkā. Man ir patiess gods fotografēt Eltonu, Deividu, Zakariju un Eliju. Manuprāt, tas atspoguļo cilvēcību — to, kāda var būt ģimene.”
Eltons iepriekš dalījies arī ar iespaidiem par tēva lomu. 2016. gadā, viesojoties Elenas Deženeresas šovā, viņš sacīja: “Ja tu man pirms 10 gadiem būtu teikusi, ka es sēdēšu tavā šovā, būšu precējies ar vīrieti, kuru mīlu, un man būs divi brīnišķīgi bērni, es būtu teicis: “Tu esi ielējusi man dzērienā skābi.””
Tomēr zvaigzne, kurš dēlus kopā ar Deividu sagaidīja, izmantojot surogātmāti, turpināja: “Dzīve met tev izaicinājumus un dzīve met tev līkločus — lieliskus līkločus — un šie divi bērni atnāca manā dzīvē laikā, kad es nekad nedomāju, ka man būs bērni. Nav vārdu, lai aprakstītu, cik ļoti mēs viņus mīlam. Viņi ir vienkārši apbrīnojami.”
Eltons Džons ar ģimeni Romā
Mūziķis Eltons Džons ar laulāto draugu kinorežisoru Deividu Fērnišu un dēliem Zahariju un Eliju bauda pavasara brīvdienas Romā.