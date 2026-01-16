Izaudzināt bērnu pavisam noteikti nav lēts prieks.
Bērni
Šodien 05:44
Taisām tāmi: cik maksā bērns? 2. sērija - bērnudārznieka izmaksas
Bērni dzimst mazāk. Tas vēl ir maigi teikts. Patiesībā esam dziļā demogrāfiskajā bedrē. Protams, ne jau finanses ir vienīgais iemesls, kāpēc nedzimst bērni. Tomēr, lai kā mēs gribētu paļauties uz teicienu, ka katrs bērniņš nāk ar savu maizīti, būsim reāli – tā nenotiek. Maizīte jāsagādā vecākiem pašiem. Mammamuntetiem.lv turpina rakstu sēriju – cik maksā izaudzināt bērnu Latvijā. Šoreiz analizēsim, ar kādām izmaksām jārēķinās, kad ģimenē aug bērnudārznieks.
Līdz bērna pusotra gada vecumam jaunā ģimene finansiāli un arī emocionāli var baudīt teju idilli. Reti kurā Eiropas valstī jaunajiem vecākiem pieejams tik ilgs bērnu kopšanas atvaļinājums, kurš vēl piedevām ir apmaksāts. Izaicinošākais laiks (gan emocionāli, gan finansiāli) sākas tad, kad mammai vai tētim jāatgriežas darbā un mazajam cilvēkam jāuzsāk "patstāvīga dzīve" dzīve dārziņā. Vai arī kopā ar auklīti.