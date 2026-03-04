Līksmā burziņā nosvin daudzsēriju filmas "Ķīlnieki" pirmizrādi
2026. gada 23. februārī kinoteātrī "Forum Cinemas" notika daudzsēriju filmas "Ķīlnieki" pirmizrāde.
Lelde Kovaļova seriāla "Ķīlnieki" iznākšanu nosvin jaunā tēlā
Aizvadītajā nedēļā kinoteātrī "Forum Cinemas" ar varenu burziņu tika prezentēts jaunais pašmāju seriāls "Ķīlnieki". Tā producente - rakstniece Lelde Kovaļova - pārsteidza ar vizuālām pārmaiņām.
Kā noskaidrojis žurnāls "Kas Jauns", lēmums mainīt matu krāsu Leldei, kas kopā ar vīru Vladislavu Kovaļovu iepriekš veidojusi skatītāju slavētos seriālus "Bezvēsts pazudušās" un "Nelūgtie viesi", nav bijis saistīts ar “kādām sievišķīgām vājībām vai personīgām dzīves krīzēm”. Pārmaiņas iedvesmojis darbs pie projekta "Nozieguma rekonstrukcija", kas bijis emocionāli un radoši intensīvs posms viņas dzīvē. Šis projekts iepazīstina skatītāju ar noziegumiem, kas notikuši tepat Latvijā. Rakstniece atzīst, ka šis projekts viņu būtiski ietekmējis: “Ir viena lieta radīt izklaides saturu, kur mēs zinām, ka varoņi ir izdomāti, bet pavisam cita – strādāt ar stāstiem, kas balstīti realitātē. Tas liek daudz dziļāk domāt un izjust.” Viņa arī kliedē stereotipus, ka vizuālas pārmaiņas sievietes dzīvē vienmēr saistītas ar dramatiskām personīgām norisēm. “Es no vīra šķirties neplānoju,” viņa saka ar smaidu. “Tas bija vairāk dramaturģisks pavērsiens manā dzīvē – vēlme pēc pārmaiņām.”
Leldes un viņas vīra Vlada radošais tandēms aizsākās pavisam nejauši – autobusa pieturā. “Mēs iepazināmies pirms daudziem gadiem, kad viņš vaicāja pēc šķiltavām. Bet nākamajā dienā sākām kopā mācīties, un es viņu ieraudzīju studijās auditorijā. Kopš tā laika esam kopā gan dzīvē, gan radošajā darbā,” atceras rakstniece. Lai gan viņa sevi neuzskata par māņticīgu, Lelde atzīst, ka viņu satikšanās stāstā ir kas īpašs. “Mēs skatāmies vienā virzienā, un kino ir viens no galvenajiem virzieniem mūsu dzīvē.”
Runājot par jaunāko seriālu "Ķīlnieki", Lelde uzsver, ka tas nav tikai stāsts par noziegumu, bet gan par cilvēku izvēlēm ekstremālās situācijās. “Tas nav tikai par ķīlnieku sagrābšanu. Tas ir stāsts par to, kā cilvēki rīkotos krīzes brīdī. Viens ir tas, ko mēs domājam, bet pavisam kas cits – kā mēs patiesībā rīkotos,” viņa skaidro. Rakstniece norāda, ka seriāls uzdod būtiskus jautājumus par cilvēka dabu – kurš kuru būtu gatavs nodot, kurš negaidīti nostātos kāda pusē un cik trauslas var būt robežas starp pareizo un nepareizo. “Man šķiet, ka šis seriāls iznācis ļoti aktuālā laikā. Es pati fanoju par katru sēriju un iesaku noskatīties visu sezonu.” Viņa arī uzsver, ka viņu ar vīru vieno vēlme runāt par šodienai svarīgo. “Mēs domājam par to, kas notiek šobrīd, kas ir aktuāls, un cenšamies to caur kino nodot skatītājiem.”
Ieskats pašmāju seriāla "Ķīlnieki" uzņemšanā
Ieskats pašmāju seriāla "Ķīlnieki" uzņemšanā.