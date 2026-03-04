Džims Kerijs pārsteidz publiku ar līdz šim neredzētu talantu
Holivudas komiķis Džims Kerijs saņēmis Francijas prestižāko kino apbalvojumu - “Cēzara” goda balvu.
Leģendārais kanādiešu-amerikāņu aktieris un komiķis, kurš pēdējā laikā reti redzēts apmeklējam publiskus pasākumus, nesen apbūra Parīzes skatītājus ar sirsnīgu un pārdomātu žestu.
26. februārī filmas “Maska” zvaigzne saņēma “Cēzara” goda balvu ("César d’honneur") 51. balvu pasniegšanas ceremonijā, kas norisinājās vēsturiskajā “L’Olympia” teātrī Parīzē, Francijā. Greznajā pasākumā 64 gadus vecais aktieris tika godināts kā “viens no oriģinālākās balss īpašniekiem mūsdienu kino” un slavēts par savu “izcilo ieguldījumu” nozarē — sākot no pārspīlētas fiziskas komēdijas līdz pat dziļi dramatiskām lomām.
Tomēr viens īpašs mirklis lika zālei aizturēt elpu. Tā bija aktiera pateicības runa tekošā franču valodā pēc tam, kad viņu pieteica režisors Mišels Gondrī, ar kuru Kerijs sadarbojies atzinīgi novērtētajā filmā “Gaišo atmiņu mūžīgais starojums” (2004).
Filmas “Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus” aktieris visu savu pateicības runu teica franču valodā, jokojot, ka viņa valodas prasme neesot pārāk izcila.
Viņš uzsvēra, ka šis apbalvojums ir simboliska atgriešanās pie viņa saknēm. “Apmēram pirms 300 gadiem mans vec, vec, vec, vec, vec, vecvectēvs Marks Fransuā Karē — jā, Karē — piedzima Francijā, Senmalo [un emigrēja uz Kanādu],” ar izteiktu amerikāņu akcentu skaidroja filmas “Trūmena šovs” galvenās lomas atveidotājs. “Un šovakar ar šo brīnišķīgo apbalvojumu šis ‘kvadrāts’ (“carré” tulkojumā no franču valodā) ir noslēdzis pilnu apli,” viņš piebilda, spēlējoties ar sava uzvārda nozīmi.
Uz spožo ceremoniju Džims Kerijs ieradās kopā ar meitu Džeinu, mazdēlu Džeksonu un savu partneri Minu.