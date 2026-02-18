Sāpju pilns sievietes stāsts: "Es nezinu, kas ir mana dēliņa tētis"
Kristiāna ir māmiņa desmit gadus vecam, brīnišķīgam puisēnam. Kas ir bērna tēvs, sievietei nav ne jausmas. Pareizāk sakot – viņai ir divi varianti, bet noskaidrot patiesību viņai vēl nav pieticis drosmes.
Varētu jau domāt, ka šādi notiek tiekai Holivudas filmās vai ļoti nelabvēlīgās ģimenēs. Tomēr Kristiānas (sievietes vārds mainīts) stāsts apliecina, ka pietiek arī ar jaunības naivumu un neapdomību, lai visa dzīve sagrieztos kājām gaisā.
Nedēļas nogale trakā festivālā pārvērš dzīvi līdz nepazīšanai
20 gadu vecumā Kristiāna kopā ar tā brīža puisi un draudzenēm devās uz rokfestivālu. Kā jau tādos pasākumos gadās – tika lietots alkohols. Un tika darītas arī šādas tādas interesantākas lietas teltī. Oskars (Kristiānas tā brīža puisis) bija jaunās sievietes pirmā mīlestība un arī pirmais vīrietis. Oskars bija Kristiānā iedvesis pārliecību, ka pārtrauktais dzimumakts viņu gadījumā ir droša izsargāšanās metode. To viņi izmantoja arī liktenīgajā festivāla naktī.
Atriebjas puisim, pārguļot ar pilnīgu svešinieku
Nākamā festivāla diena iesākās saulaini un jaunībai atbilstoši nepiespiesti. Kristiāna ar draudzenēm devās nopeldēties. Atgriežoties telšu pilsētiņā, viņa nolēma pievienoties Oskaram, kurš teltī bija nolēmis vēl nedaudz pasnaust. Atverot telts ieeju, jaunajai sievietei pavērās šokējošs skats – Oskars mīlējās ar vienu no Kristiānas labākajām draudzenēm.
Asaras mijās ar mežonīgām dusmām. Neapdomīgi sieviete nolēma sāpes remdēt ar alkohola palīdzību. Vienā brīdī viņai uzradās mierinātājs – nedaudz vecāka, bet pagalam simpātiska vīrieša veidolā. Un Kristiāna savā jaunās sievietes naivumā nolēma, ka labākais veids, kā remdēt sāpes, būtu atriebties. Viņi pārgulēja vīrieša automašīnā. Tur arī sieviete pēc pāris stundām pamodās. Viņai sāpēja galva, un bija ārprātīgs kauns.
Vīrietis piedāvājās aizvest jauno dāmu līdz tuvākajai autobusa pieturai, kur abi šķīrās, pat neapmainoties kontaktiem. Šobrīd Kristiāna atceras vien to, ka vīrieti sauca Edgars un viņš bija ļoti lepns par savu jauno auto.
Nespēj pārtraukt grūtniecību un aizbrauc no Latvijas
Pēc laika Oskars gan nāca atvainoties, bet Kristiāna bija pārāk lepna un piedot netaisījās. Uzzinot, ka iestājusies grūtniecība, viņa bija pilnīgā šokā. Vecāki uzskatīja, ka tēvs noteikti ir Oskars, jo abi taču bija kopā jau diezgan ilgi. Kristiāna, par lielu šoku vecākiem, paziņoja, ka tēvs ir pavisam cits.
Vienīgā, kam viņa izstāstīja patiesību, bija Anglijā dzīvojošā vecākā māsa. Skaidrs, ka, dzīvojot vienā pilsētā, Oskars pamanītu Kristiānas stāvokli un uzstātu, ka ir tēvs. Topošā māmiņa to nevēlējās. Protams, viņai būtu gribējies, lai Oskars tiešām izrādītos bērna tēvs. Tomēr arī atzīties un veikt DNS testu jaunajai sievietei likās pārāk apkaunojoši.
Kristiāna nolēma sākt dzīvi no jauna un pārcēlās uz Angliju. Tas viņai arī izdevās. Piedzima veselīgs puisēns. Ar māsas atbalstu Kristiānai izdevās iegūt izglītību, vēlāk labu darbu un gluži kā pasakā – arī sapņu princi.
Arī vīrs nav lietas kursā par Kristiānas neziņu
Protams, Kristiāna visus šos desmit gadus ir pavadījusi, mēģinot saprast, kurš varētu būt puisēna tētis. Mazais izskatās kā miniatūra mammas kopija. Dzimšanas apliecībā puikam tēva vārds nav minēts. Jaunais vīrs mazo ir pieņēmis kā savu, un abi lieliski saprotas. Vīram Kristiāna ir teikusi, ka bērna tēvs esot bijusi jaunības kļūda un viņa par to pilnīgi noteikti nevēlas ne domāt, ne runāt.
Savukārt dēlam Kristiāna ir izstāstījusi, ka viņa tētis dzīvo tālu, tālu prom citā valstī un no turienes atbraukt ciemos gluži vienkārši nav iespējams. Pagaidām sievietei nav ideju, ko teikt puikam, kad viņš kļūs pieaugušāks un arī jautājumi kļūs nopietnāki…
Viņa zina tikai to, ka nelūgs Oskaram veikt DNS testu, jo viņai joprojām ir pārāk liels kauns. Un, ja arī Oskars neizrādīsies puisēna tēvs, Kristiānai tāpat nav praktiski nekādu cerību atrast otru vīrieti. Bet, ja tēvs izrādītos Oskars? Kristiāna nevēlas, lai šim vīrietim būtu jebkāda teikšana par viņas bērnu.