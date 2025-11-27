FOTO: priecīgi atvērta ēdienu influenceres Zanes Grēviņas jaunākā grāmata "Našķoties un ciemoties"
Ko pagatavot kolēģiem, ko ēdīsim dzimšanas dienā, ko apēst steidzīgās brokastīs vai slinkajos “negribu gatavot” brīžos? Kādu no Zanes Grēviņas 107 pārbaudītajām idejām! Radošā kvartāla “Veldze” Katlu mājā līksmā un gardā gaisotnē notikusi Zanes Grēviņas ceturtās recepšu grāmatas “Našķoties un ciemoties” atvēršanas svētki.
Receptes, suņi un draudzība – tā īsumā var raksturot grāmatu, kuras 288 lappusēs ir 107 pārsteidzošas receptes, daudz laimīgu ķepu nospiedumu un kas pati ir kā pārsteigums ar mākslinieka Alekseja Muraško pieskārienu.
Ko pagatavot darbabiedriem, ko ēdīsim dzimšanas dienā, ko apēst steidzīgās brokastīs vai slinkajos “negribu gatavot” brīžos? Kādu no Zanes Grēviņas 107 pārbaudītajām idejām! Te būs gan receptes un stāsti, gan garšīgāko siera kūku variācijas un olbaltumvielām bagātas receptes sportistiem, mammām ar maziem bērniem un visiem citiem ēdājiem, nesmieklīgi joki un noderīgi padomi cilvēkiem, kuri ir pārliecināti, ka nosēdināt lidmašīnu ir vieglāk, nekā uzaicināt draugus uz pašu gatavotām vakariņām.
“Šī grāmata ir gan gatavotājiem, gan negatavotājiem. Negatavotājiem tā būs noderīga, jo ir uzrakstīta cilvēku valodā, ar daudziem paskaidrojumiem un noderīgiem padomiem, īsi sakot, – saprotama katram. Savukārt kārtīgiem gatavotājiem tas būs iedvesmas avots izmēģināt virtuvē kaut ko jaunu un interesantu,” saka grāmatas autore Zane Grēviņa.
Zanes Grēviņas grāmatas "Našķoties un ciemoties" atvēršanas svētki
