Mūžībā devies viens no savulaik pazīstamākajiem Ventspils uzņēmējiem Mamerts Vaivads

Mūžībā devies viens no savulaik pazīstamākajiem Ventspils uzņēmējiem - Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks Mamerts Vaivads (1944-2026).
"Ar dziļām skumjām paziņojam, ka mūžībā devies ilggadējais Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma direktors Mamerts Vaivads. Viņa darbs, ieguldījums izglītībā un sirdsdegsme paliks skolas vēsturē un daudzu cilvēku atmiņās. Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, kolēģiem un ikvienam, kuru viņš ir iedvesmojis," norāda Kandavas Lauksaimniecības Tehnikums.
Mamerts vadīja tehnikumu no 1980.- 1994.gadam. Tomēr vairāk viņa vāds asociējas ar to, ka uzņēmējs savulaik bija AS "Ventspils nafta" padomes priekšsēdētājs un AS "Latvijas naftas tranzīts" prezidents. Tāpat Vaivads bijis VEF meistarkomandas spēlētājs un ilggadējs Latvijas Basketbola savienības viceprezidents.
Kopš 90. gadu sākuma ir bijis viena no redzamākajām personām Ventspilī
Daudzi cilvēki Mamertu Vaivadu raksturo kā miermīlīgu, galantu un atsaucīgu personību ar pārliecinošu, lēnu runas manieri. Tāds ir arī viņa publiskais tēls — kā “miera mikam”, kura klātbūtne nesamulsina un neizraisīja niknu reakciju. Tieši šī īpašību kombinācija, iespējams, palīdzēja viņam kļūt par redzamu un ilgi ietekmīgu spēlētāju Ventspils naftas biznesā.
1993. gada vasarā Mamerts Vaivads kopā ar senu draugu, vēlāk miljonāru un uzticamu Aivara Lemberga līdzgaitnieku Uldi Pumpuru, kā arī ar Jāņa Blaževica brāli Ernestu un vēlākā "Ventspils naftas" jurista Valentīna Kokaļa sievu nodibināja uzņēmumu “Puses”, kurā Vaivads bija direktors.
Līdz 1998. gadam “Puses”, kopā ar uzņēmumiem “Skonto nafta” un “Ventrans”, bija vieni no lielākajiem starpniekiem, kas apkalpoja tolaik vēl valsts akciju sabiedrību "Ventspils nafta". Bizness plauka — piemēram, 1995. gadā oficiālais apgrozījums vien “Pusēm” pārsniedza 35 miljonus latu. Ekspertu vērtējumā legālajā naudas plūsmā tika uzrādīta mazāk nekā puse no faktiskajiem tranzītbiznesā nopelnītajiem līdzekļiem, kas liek domāt par ievērojamiem līdzekļu apjomiem, kuri varēja nonākt ārpus oficiālās uzskaites.
Vaivads izvirzījās priekšplānā 1995. gadā, kad starpnieki — “Puses”, “Ventrans”, “Skonto nafta”, “LatWestEast”, “SWH Rīga”, “Man–Tess” un “Ventbunkers” — nodibināja akciju sabiedrību "Latvijas naftas tranzīts", iezīmējot būtisku centralizācijas posmu naftas tranzītbiznesā. Tajā līdera lomu uzņēmās Aivars Lembergs, un visus vienoja skaidrs mērķis — privatizēt "Ventspils naftu". 1997. gada septembrī šis mērķis tika īstenots, un "Latvijas naftas tranzīts" kļuva par 37% "Ventspils naftas" akciju turētāju ar stingriem līgumiem valsts vārdā.
Tūlīt pēc "Ventspils naftas" privatizācijas Vaivads ieņēma padomes priekšsēdētāja amatu. 1998. gadā, kad "Ventspils naftas" akcijas iegādājās akciju sabiedrība "Preses nams", Vaivads kļuva arī par tās padomes locekli. Kopš 2005. gada viņš bijis arī padomes loceklis "Ventspils naftas" meitasfirmā — akciju sabiedrībā "Latvijas kuģniecība".
Ieguldījums Kandavā
Mamerts Vaivads vadīja Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu, toreiz Kandavas sovhoztehnikums, no 1980.- 1994.gadam. Šajā laikā viņš daudz ieguldīja materiālās bāzes stiprināšanā, uzcēla slaucamo govju un cūkkopības kompleksus, kaltes, fermas, 10 līvānu mājas, 3 daudzdzīvokļu mājas. Saimniecība “Valdeķi” 3 gadus ieguva Sarkano karogu kā “Labākā saimniecība PSRS”, tajā strādāja 800 darbinieku. Savukārt, tehnikums bija lielākais tehnikums Latvijā ar 1000 audzēkņiem.
Daudz tika domāts par sadzīvi, kultūru, sportu. Tehnikuma kartinga pulciņš skaitījās labākais PSRS, valsts izlasē startēja 3 tehnikuma audzēkņi. Kultūras centrs bāzējās Valdeķu kultūras namā, bija izcila sadarbība ar Raimondu Paulu, ļoti aktīva kultūras dzīve.
Tehnikums uzdāvināja pilsētai arī tagadējo Mākslas un mūzikas skolas ēku, kur toreiz bija bērnudārzs. Par nopelniem Latvijas labā 2001.gadā Mamerts Vaivads iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku. Arī pēc aiziešanas no Kandavas Vaivada kungs vienmēr finansiāli atbalstījis pilsētas kultūras un mākslas norises.
2017.gadā Mamerts Vaivads apbalvots nominācijā “Kandavas novada Goda pilsonis” ar zelta nozīmīti par ieguldījumu Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma un Kandavas pilsētas un pagasta attīstībā un nesavtīgu finansiālo atbalstu kultūras un sporta pasākumu organizēšanai novadā.
Atvadīšanās no Mamerta Vaivada notiks 16. janvārī plkst.14.00 Jaunkandavas kapos.