Igaunijā slikto laikapstākļu dēļ avarējis Kipras vīriešu handbola izlases autobuss. VIDEO
Slikto laikapstākļu uz Tallinas-Tartu autoceļa avarējis autobuss, kurā atradās Kipras handbola izlases spēlētāji.
Autobuss avarēja plkst. 4.45, kad bija ceļā no Tallinas uz Pelvu. Avārijas brīdī tajā atradās 23 cilvēki, ziņo Igaunijas policija. Kā ziņo likumsargi, autobusu vadīja kāds 53 gadus vecs vīrietis, kurš avārijas brīdī bija alkohola reibumā.
Pēc avārijas divi Kipras delegācijas pārstāvji tika nogādāti uz pārbaudēm Tartu Universitātes slimnīcā, bet pārējie pēc apmēram divām stundām turpināja ceļu uz Pelvu citā autobusā. Tomēr vēlāk, piesardzības dēļ, medicīniskās pārbaudes tika veiktas vēl 8 cilvēkiem. Lai gan nevienam Kipras izlases spēlētājam nav konstatētas dzīvībai bīstamas traumas, izlase vēl nav apstiprinājusi vai piedalīsies svētdien gaidāmajā mačā ar Igaunijas izlasi.
Pirmo spēli ar Igauniju, kas notiek 2028. gada Eiropas vīriešu handbola čempionāta priekškvalifikācijas kārtas ietvaros, Kipra aizvadīja trešdien. Tajā Igaunija uzvarēja ar 31:27. Atbildes spēlei jānotiek svētdien Pelvā.