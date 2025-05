“Mans TOP3 ir latviešu kombo - lakši, lociņi un piparmētras" - padomus un receptes iesaka ēdienu blogere Našķoties Zane

Viens no viņas favorītiem ir labneh jeb mājās gatavots krēmsiera paveids, ko iegūst, uz nakti marlē atstājot notecināties bezpiedevu jogurtu vai biezu krējumu, kam pēc tam var pievienot visus iespējamos zaļumus, sāli, piparus vai citronpiparus un tad pasniegt bļodiņā vai izveidot skaistas bumbiņas. Arī mājas sieru var sasiet, savārot biezpienu no karsēta piena un citronu sulas un sajaucot to ar olām un zaļumiem.