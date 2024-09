Japāņu virtuves brīnumu miso zupu var gatavot arī ar sēnēm. Skaidro recepšu autore Iveta Galēja

Miso zupas cieto pamatu veido tofu gabaliņi, sēnes, dārzeņi, arī nūdeles, vistas gaļa, garneles un citi produkti, kas mainās atkarībā no gadalaika. Lai gan miso zupu var pasniegt gan kā priekšēdienu, gan kā galvenās maltītes sastāvdaļu, japāņi to lielākoties mēdz ēst brokastīs un bieži vien – kopā ar rīsiem. Šo zupu reti ēd ar karoti, parasti ar irbulīšiem izņem stingrās sastāvdaļas un šķidrumu vienkārši izdzer no bļodiņas.