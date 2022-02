Dziedātāja Aija Vītoliņa kļuvusi par diplomētu pavāri: "Man mājās ir vairāki plaukti pavārgrāmatu"

Mācījās ilgi, kārtīgi un ar visu praksi glaunos restorānos. Tagad Aija teorētiski ir diplomēta pavāre, bet praktiski – dziedātāja ar kaislīgu mīlestību uz pavārmākslu. “Tas ir mans hobijs. Man patīk ēst un patīk gatavot ēst – sev, vīram, draugiem. Man patīk eksperimentēt, un patīk brīdis, kad buros receptēs, atlasot tās, pēc kurām tuvākajās pāris dienās gatavošu. Man mājās ir visi žurnāla Četras sezonas numuri un vairāki plaukti pavārgrāmatu. No katra ceļojuma atvedu vismaz vienu pavārgrāmatu. Ralfs Eilands man atveda pavārgrāmatu pat no Ziemeļkorejas!

Bet šogad mana sirds un virtuve pieder Itālijai. Rudenī ar vīru bijām garākā ceļojumā, un tur, Toskānā, es beidzot iemīlējos Itālijā neatgriezeniski. Arī itāļu valodā, kurā pirms tam man dziedāt nepatika. Tagad es saprotu, kāpēc jāpērk laba olīveļļa, svaiga pasta un dārgi sieri; tas viss garšo debešķīgi! Atgriezos no Itālijas četrus kilogramus smagāka un absolūti laimīga.”

Foto: Juris Rozenbergs

Pīles cepetis

VAJADZĪGS

Pīle (2–3 kg)

Medus

1 šalotes sīpols

Pāris ķiploka daiviņas

Timiāns

rozmarīns

2 vidēja izmēra āboli

1/2 apelsīna

DĀRZEŅI

1 neliela selerijas sakne

1 kālis

3 burkāns

1 pastinaks

Sviests

Graudu sinepes

Timiāns

Rozmarīns

Sāls

Pipari

Medus

Foto: Juris Rozenbergs

CEPEŠA PAGATAVOŠANA

* Ierīvē pīli ar sāli un pipariem no iekšpuses.

* Gatavo pildījumu – ābolu sagriež šķēlēs, pievieno dažas ķiploka daiviņas, lielās šķēlēs sagrieztu šalotes sīpolu, timiānu, rozmarīnu un dažas apelsīna šķēlītes.

* Sapilda pīlē pildījumu, aizsprauž vēderu ar koka irbulīšiem, spārnus noloka, lai tie neapdeg.

* Liek cepties cepeškrāsnī. (Pīlei būs daudz tauku, tos nākamajā dienā var izmantot kartupeļu cepšanai.)

* Cep 100 grādos tik stundu, cik sver pīles cepetis (2 kg – 2 stundas, 3 kg – 3 stundas), tad vēl vienu stundu 140 grādos.

* Kad cepšana tuvojas noslēgumam, palielina cepeškrāsns karstumu līdz 180 grādiem un 3–4 reizes pārsmērē ar glazūru (1:1:1 – medus, Dižonas sinepes, sojas mērce), katru reizi pacepot pāris minūtes krāsnī.



DĀRZEŅU PAGATAVOŠANA

* Dārzeņus sagriež gabalos, sajauc kopā ar timiānu, rozmarīnu, muskatriekstu, sāli, pipariem, medu, graudu sinepēm un sviestu. Liek cepties krāsnī 180 grādos, līdz gatavi un karamelizējušies.

Fokača

“Es varētu pārtikt tikai no šīs maizītes! Ļoti vienkārši pagatavojama un satriecoši garšīga. Nebaidieties no vārda “raugs” receptē – viss notiks, garantēju!”

VAJADZĪGS

580 g kviešu miltu

12 g sausā rauga

1 tējkarote cukura

3 tējkarotes sāls

470 ml silta ūdens

Ķirštomāti

Rozmarīns

Olīveļļa

Jūras sāls

Foto: Juris Rozenbergs

PAGATAVOŠANA

Sauso raugu sajauc ar cukuru un uzlej siltu ūdeni, samaisa. Pakāpeniski iemaisa miltus, atstāj siltā vietā apklātu ar dvieli uz 40 minūtēm. Pēc tam pārliek mīklu cepampannā, uzliek ķirštomātu pusītes, ar eļļainām rokām pārber arī svaigo rozmarīnu. Visu bagātīgi apslaka ar eļļu, apber ar

jūras sāli. Ļauj uzrūgt 30 minūtes. Liek cepties 220 grādos 20–30 minūtes. Kad fokača gatava, vēlreiz nedaudz apslaka ar olīveļļu.

Bietes ar burratu un baltvīnā vārītiem bumbieriem

VAJADZĪGS

2 bietes (folijā ietītas bietes cepeškrāsnī cep 180 grādos apmēram stundu)

200 g rukolas

200 g baltvīna

5 krustnagliņas

2 kanēļa standziņas

3 anīsa zvaigznes

2 ēdamkarotes cukura

Bumbieri

Burrata

Foto: Juris Rozenbergs

PAGATAVOŠANA

* Katliņā uzvāra vīnu ar visām garšvielām un cukuru, liek iekšā vārīties pirms tam nomizotu un iztīrītu bumbieri, kas sagriezts sķēlītēs. Vāra, līdz pusmīksts.

* Pagatavo mērci, kur vienādās proporcijās (garšu uzlabo pēc vēlmes) sajauc olīveļļu, medu, baltvīna etiķi, sāli, piparus.

* Sagriež bietes plānās šķēlēs, uz šķīvja kārto rukolu, liek pa virsu bietes un pārlej ar mērci. Uzliek bumbieri un veselu burratas siera gabalu.

Ziemassvētku tiramisu

“Šis tiramisu ir mana improvizācija par Ziemassvētku tēmu. Itāļi noteikti to neatbalstītu – klasisks tiramisu ir svēts un neaizskarams, bet es atļāvos to papildināt ar piparkūku garšvielu, tā padarot to "ziemassvētīgāku".”

VAJADZĪGS

3 olu dzeltenumi

90 g cukura

3 olu baltumi

200 g maskarpones

250 g saldā krējuma

Paciņa Dāmu pirkstiņu

Kafija

70 g ruma

Kakao – piparkūku garšvielu maisījums pārkaisīšanai

Foto: Juris Rozenbergs

PAGATAVOŠANA

* Uzvāra kafiju, atstāj atdzist (bez biezumiem).

* Atsevišķos traukos sakuļ olu dzeltenumus ar cukuru, olu baltumus stingrās putās, saldo krējumu.

*Olu dzeltenumos iemaisa maskarponi, tad, stipri nemaisot, pievieno putukrējumu, visbeidzot iecilā un nedaudz iemaisa saputoto olu baltumu.

* Taisnstūra veida formā liek pirmo cepumu kārtu, tos vispirms līdz pusei iemērcot rumā. Izklāj pirmo kārtu un tai pa virsu – krēma kārtu, tad atkal liek cepumus, kas iemērkti kafijā, un atkal krēma kārtu virsū. Var likt vēl arī trešo kārtu ar cepumiem un krēmu.

* Pa virsu rūpīgi nokaisa kakao un piparkūku garšvielu maisījumu un ideālā variantā atstāj tiramisu uz nakti, jo nākamajā dienā tas ir visgardākais.

