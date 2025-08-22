Brokastis, kas ietaupa laiku: ko ēst darbdienu rītos, iesaka Našķoties Zane
Atvaļinājumu sezona tuvojas beigām, un ar to atgriežas arī ikdienas rutīna. Ēdienu blogere Zane Grēviņa (Našķoties Zane) dalās ar praktiskiem un ātriem brokastu risinājumiem, kas palīdzēs viegli sākt jauno darba sezonu.
Brokastis cilvēka ķermenim ir kā pamati mājai, uz kuriem būvēt rosīgu, izdevušos un patīkamu dienu. Skolēnu brīvlaiks un atvaļinājumu sezona tuvojas izskaņai, jau drīz ikdiena atkal uzņems pilnus apgriezienus, un ne vienam vien no rīta nebūs laika apdomāt, ko ēst brokastīs. Rimi garšu gide Zane Grēviņa (Našķoties Zane) dalās idejās, kā brokastis ne tikai pagatavot, bet arī tām sagatavoties, lai taupītu gan laiku, gan pūles nolemt, ko celt galdā.
“Cik cilvēku, tik attiecību ar brokastu ēšanu. Ir tādi, kuri ar pārliecību izlaiž šo ēdienreizi, tādi, kuriem tas ir svēts rituāls, un tādi, kam visas brokastis sastāv no kafijas. Kam tas ir našķītis, kam – galvenā ēdienreize, kam – funkcionāla maltīte, kurā garša nav svarīga, kam – piespiedu darbs un apgrūtinājums,” saka Zane Grēviņa. “Galu galā, iespējams, brokastis ir tikai sociāls konstrukts, jo kurš gan teicis, ka brokastīs jāēd tieši tas, ko nu esam paraduši ēst, un nedrīkst celt galdā plovu, karbonādi vai biešu zupu! Bet, ja reiz esam šo sociālo konstruktu pieņēmuši un iekļāvuši savā ikdienā, varam atrast veidus, kā brokastu ēšanu padarīt vieglu un iepriecinošu!”
Pusgatavs vakarā = ātri pieejams no rīta
Lai brokastu gatavošanai no rīta nevajadzētu veltīt daudz laika, Zane iesaka izveidot sagataves, ko atliek vien pabeigt – papildināt vai uzsildīt. “Mani ļoti iedvesmo Turcijas tradīcija no rīta likt galdā veselu rindu dažādu trauciņu ar visādiem gardumiem – olīvas, marinētus dārzeņus, tomātus, svaigus zaļumus, medu, ievārījumu. Ja šādus piepildītus trauciņus tur pa rokai, atliek tikai uzvārīt vai uzcept brokastu oliņu, nogriezt maizes šķēli, un brokastis gatavas,” stāsta Zane.
Saldētavā var uzglabāt dažādu brokastu ēdienu krājumus, ko pa nakti atlaidina un no rīta tikai uzliek uz pannas vai ieliek tosterī, piemēram, pankūkas, plācenīšus, maizītes, kruasānus. Tas ir lielisks risinājums viena cilvēka mājsaimniecībām, jo tādējādi nav jābaidās pirkt arī lielu maizes kukuli: to var sagriezt šķēlēs un sasaldēt, neraizējoties, ka maizi nāksies izmest atkritumos.
Uz priekšu var sagatavot parastās un pildītās pankūkas, kuras ātri apcep tieši pirms ēšanas. Ja ir daudz paprikas vai sīpolu, tos var sagriezt un kastītēs noglabāt ledusskapī. Tas būs lielisks pamats rīta omletes pagatavošanai. Iepriekš var pagatavot arī salātu bļodas, kas no rīta tikai jāpapildina ar mērci vai humosu.
“Piecas minūtes darba iepriekšējā vakarā garantēs, ka no rīta nav jāiet ārā no mājas neēdušam tikai tāpēc, ka esi drusku aizgulējies,” saka Zane.
Paķer un skrien: brokastis īpaši steidzīgajiem, kuras nav jāgatavo
Nākamais līmenis ir domāts īpaši steidzīgajiem. Tās ir brokastis, kas vispār nav jāgatavo, bet tas nozīmē, ka ir jāsagatavojas iepriekš. “Viens lielisks piemērs ir nakts auzas: auzu pārslas, ko uz nakti atstāj mērcēties pienā, iecienītajā augu dzērienā vai vienkārši ūdenī. Tā kā auzu pārslas nevar lepoties ar visizteiksmīgāko garšu, es pievienoju tām mandeļu ekstraktu vai vaniļas pupiņu pastu. Šādi sagatavotas pārslas var salikt burciņās vairākām dienām uz priekšu un glabāt ledusskapī. Pēc līdzīga principa ir pagatavojams čia sēklu pudiņš. Pat biezpienu ar piedevām var samaisīt vairākām dienām uz priekšu,” iesaka Zane.
Tāpat var iepriekš sagatavot gan parastās, gan turku zirņu miltu omletes vai fritatu, ko atdzesē, sagriež gabalos un brokastīs tikai izņem no ledusskapja. Fritatu var mierīgi ēst nesildītu, atgādina Zane. Tādas brokastu sagataves kā vrapus, beigeļus vai kruasānus arī var sasaldēt un iepriekšējā vakarā ielikt parastajā ledusskapī, lai līdz rītam atlaižas. Sasaldēt var arī šķēlēs sagrieztu garšīgu maizīti, ko tad atliek vienīgi ielikt tosterī.
“Vairākām dienām uz priekšu var pagatavot vārītas olas, vienīgi tām būs diezgan neizteiksmīga garša, kaut savu funkciju pildīs nevainojami. No cieti vārītām olām sanāk garšīgs burgers: vidū liek šķiņķīti, ar sāli un citrona sulu sajauktu saspaidītu olas dzeltenumu mērces vietā, dārzeņa šķēlīti un olbaltuma pusītes kā burgera maizi no abām pusēm. To visu sasprauž ar kociņu. Ļoti garšīgi! Ja gribas garšiņu un siltumiņu, tad gan ola jāvāra tieši pirms ēšanas,” saka Zane.
Viņai pašai mīļš brokastu ēdiens ir cepta auzu putra: visas sastāvdaļas liek pannā, pārkaisa ar brūno cukuru un kanēli, pa virsu liek persikus vai banānus un cep cepeškrāsnī gatavu, tad sagriež gabalos un dažus turpmākos rītus ēd kā brokastu kūku – ja vien neapēdas ātrāk, jo sanāk ļoti garšīgi!
Produkti, kurus var pagatavot ilgam laikam uz priekšu, ir arī saldie un sāļie riekstu maisījumi un granolas. Zane iesaka pamēģināt sāļo granolu – auzu pārslas ar riekstiem, ķirbju sēklām un paprikas pulveri.
Mazs mielasts nesteidzīgam rītam
Ja no rīta nekur nav jāsteidzas, var ļaut vaļu fantāzijai un laiskām brokastīm. “Te nāk viss plašais brokastu spektrs: siermaizes, desmaizes, tomātmaizes, avokado maizes, omletes maizes, olu maizes, maizes ar sviestu, maizes ar biezpienu, karstas, sāļas, saldas un viss cits, ko vien sviestmaižu klāstā var iedomāties. Līdzīgi ar omletēm – tās var cept klasiskas, pārlocītas, nepārlocītas, pildītas. Var pagatavot tortiljas maizīti vai rīspapīra kraukšķīti maizes vietā. Un tad, protams, putras! Manas favorītes ir sāļās – parasti no griķu pārslām, virsū lieku olu, pesto, sieru, avokado, tofu vai gaļiņu,” atklāj Zane.
Milzīga daudzveidība ir iespējama arī pankūku un vafeļu cienītājiem. Var gatavot saldās jogurta vai smūtiju bļodas ar augļiem un ogām. Zane gan novērojusi, ka smūtiji pēdējā laikā iziet no aprites, tomēr ir cilvēki, kuri savas dienas sākumu nespēj iedomāties bez smūtija ar proteīna pulveriem. Pastāvējušu maizīti var pārvērst “nabaga bruņiniekos” jeb olā izmērcētās ceptās, saldās maizītēs. Brokastu klasika ir arī klasiskie biezpiena plācenīši un sāļie plācenīši ar sieru un zaļumiem vai fritatas, kuras, Zanes vārdiem runājot, piedod gandrīz visu: tajās var iecept gan iepriekšējā vakara kartupeļus, gan pārpalikušos un mazliet apkaltušos piecu dažādu sieru kancīšus. Zanei ļoti garšo arī skones – siltas, mīkstas, kārtainas maizītes no kviešu miltiem, siera, skābā krējuma un sviesta, kas gan Latvijā nav īpaši iegājušās.
Zane saka – tā varbūt ir piecdesmitā daļa no iespējamiem brokastu ēdieniem, un katram atliek vien atrast savu īsto. Taču recepte, kas noteikti jāizmēģina katram, nāk no Zanes ģimenes apcirkņiem – tā ir īpaši gardā auzu pārslu biezputra, kas uz visiem laikiem mainīs priekšstatu par brokastu putru.
Īpaši gardā auzu pārslu biezputra
8 porcijas
Nepieciešams:
200 g pilngraudu auzu pārslu;
1 tējk. sāls;
2 ēdamk. cukura;
200 ml piena;
100 ml saldā krējuma;
1 l ūdens.
Pagatavošana
Katliņā lej ūdeni, pievieno pienu, saldo krējumu, cukuru un sāli, sastāvdaļas apmaisi un uzkarsē. Ber klāt auzu pārslas, samazini karstumu un maisot vāri 7 minūtes. Tad katlu noņem no plīts, uzliec tam vāku, apsedz ar segu vai vairākiem virtuves dvielīšiem un atstāj putru savā nodabā gatavoties 50 minūtes.