Kad apģērbs tiek radīts no labiem materiāliem un kalpo ilgi - Rīgas modes nedēļas fokusā būs atbildīga mode
No 14. līdz 18. aprīlim Rīgā notiks 42. Rīgas modes nedēļa - nozīmīgākais modes notikums Baltijas reģionā, kura programmā arī šosezon īpaša uzmanība tiks pievērsta modes ilgtspējīgai attīstībai un atbildīgai pieejai.
Sākot no pasākumu norises vietu arhitektūras līdz apģērbu radīšanas principiem — arvien vairāk nozares pārstāvju pievēršas ilgmūžības idejai un apzinātai attieksmei pret modi. Šajā sezonā daļa no skatēm norisināsies biroju kompleksā “Verde”, kas atzīts par videi draudzīgāko arhitektūras projektu Rīgā.
Ilgtspējīgas attīstības principi arvien konsekventāk atspoguļojas Rīgas modes nedēļas dizaineru kolekcijās. Šajā sezonā ievērojama daļa zīmolu liek uzsvaru uz kvalitatīvu un ilgmūžīgu materiālu izmantošanu, pievērš īpašu uzmanību atbildīgām ražošanas praksēm un ievieš videi draudzīgākus iepakojumu risinājumus.
“Man ilgtspēja modē sākas ar cieņu pret materiālu un apģērba kvalitāti. Kad apģērbs tiek radīts no labiem materiāliem un ir pārdomāts tā, lai kalpotu ilgi, tas vairs nav vienreiz lietojams un kļūst par garderobes daļu daudzu gadu garumā,” norāda dizainere Anna Kruz.
“Arvien vairāk nozares pilnveido savu pieeju ilgtspējai, un mode šajā ziņā nav izņēmums. “Verde” ir svarīgi atbalstīt iniciatīvas, kas aktualizē šo tēmu un padara to par daļu no plašākas sabiedriskās diskusijas,” komentē kompleksa “Verde” komercdirektore Iveta Ardava.
Jāatzīmē, ka biroju komplekss “Verde” ir saņēmis vairākus profesionālus apbalvojumus ilgtspējīgas arhitektūras jomā, tostarp “The Most Sustainable Building 2025”. Tieši tur 15. aprīlī notiks pirmās skates šīs sezonas “Riga Fashion Week”.
Ilgtspējas tēma kļūs arī par atsevišķas diskusijas “Ilgtspējīga mode: niša vai nākotne?” (programmā: “Sustainable Fashion: a Niche or the Future?”) centrā, kuru vadīs ilgtspējīgas modes kopienas “Bourzma” līdzdibinātājs Patriks Kirkils. Diskusijas laikā dalībnieki pievērsīsies jautājumiem par atbildīgu ražošanu, materiālu izvēli un “zaļo” prakšu lomu mūsdienu modes industrijas attīstībā. Dalība ar iepriekšēju reģistrāciju.
“Vēl pirms dažiem gadiem ilgtspējīgu modi bieži uztvēra kā nišas virzienu. Šodien situācija mainās: arvien vairāk dizaineru domā par materiālu izcelsmi, apģērbu ilgmūžību un atbildīgāku ražošanu. Pamazām tas kļūst par jaunu normu industrijā. Tāpēc ir svarīgi par šiem procesiem runāt atklāti un iesaistīt sarunā gan profesionālo kopienu, gan plašāku auditoriju,” norāda Patriks.
Atsevišķa programmas daļa, kas saistīta ar ilgtspējīgas modes tēmu, norisināsies “Treimane Studio” “pop-up” telpā Krišjāņa Barona ielā 2. Proti, 15. aprīlī notiks tāda paša nosaukuma eko zīmola kolekcijas prezentācija, bet vakarā paredzēta ballīte visiem interesentiem. Turpmākajās dienās telpa kļūs par vietu praktiskajām programmas aktivitātēm, kur 16. aprīlī notiks darbnīcas dekoratīvu aksesuāru izgatavošanai somām. Tajās varēs piedalīties ar iepriekšēju reģistrāciju.