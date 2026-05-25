Šogad Muzeju naktī valsts akreditētie muzeji pulcējuši nedaudz mazāk apmeklētāju nekā pērn
Muzeju nakts norises valsts akreditētajos muzejos šogad Latvijā pulcējušas vairāk nekā 148 700 apmeklētāju, taču kopējie pasākuma apmeklējuma rādītāji ir divreiz lielāki, informēja Kultūras ministrijas (KM) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale.
Pērn Muzeju nakts valsts akreditētajos muzejos pulcēja vairāk nekā 166 566 apmeklētāju, 2024. gadā - aptuveni 181 000 apmeklētāju, 2023. gadā - vairāk nekā 203 000 apmeklētāju, 2022. gadā - ap 133 500 apmeklētāju, Covid-19 laikā akcijas pasākumi bija atcelti, 2019. gadā tajos pulcējās aptuveni 206 000 cilvēku, 2018. gadā - vairāk nekā 221 280 interesentu, 2017. gadā - ap 243 000, bet 2016. gadā tika fiksēti ap 250 000 muzeju apmeklējumu.
Šogad, piedāvājot dažādas norises, vairāk nekā 260 kultūrvietas un citas sabiedrisko dzīvi veidojošas organizācijas Eiropas Muzeju naktī bez maksas uzņēma apmeklētājus.
Valsts akreditāciju guvušie muzeji nakts norisēs sagaidījuši 148 700 apmeklētājus, taču kopējie visu Muzeju nakts dalībnieku un līdz ar to arī apmeklējuma rādītāji ir vismaz divtik lielāki, jo šogad Muzeju naktī plaši bija pārstāvēti citi sabiedriskās dzīves veidotāji, piemēram, muižas, izstāžu zāles, bibliotēkas, valsts pārvaldes iestādes un uzņēmumi. Tādējādi fiksētais apmeklējumu skaits attiecas vien uz muzejiem, tajā neietilpst citu institūciju viesi.
Visplašāk apmeklētas bija Rīgā un tās apkaimē esošajos akreditētajos muzejos organizētās norises, kuras izbaudīja 56 131 apmeklētājs, Kurzemē - 37 486, Zemgalē - 18 163, Vidzemē - 18 997 apmeklētāji, savukārt Latgalē - 17 923 cilvēki. Visvairāk reģistrēto apmeklētāju - 10 850 - pulcējis Rotko muzejs, tam seko Latvijas Kara muzejs ar 7021 ieinteresēto viesi un Valmieras muzejs ar 6230 apmeklētājiem.
Šā gada Muzeju nakts pasākumus vienoja tēma: priekšmeta piedzīvojumi. Rīgā un tās apkaimē Muzeju naktī durvis apmeklētājiem vēra vairāk nekā 88 kultūrvietas.
Savukārt reģionos 172 vietās aktivitātes rīkoja pašvaldību un privātie muzeji, kā arī uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas. Vidzemnieki un reģiona viesi sestdienas vakarā un naktī varēja apmeklēt pasākumus 55 kultūrvietās, Kurzemē Muzeju naktī apmeklētājiem durvis tika vērtas 51 vietā, Latgalē - 40 vietās, savukārt Zemgalē - 26 kultūrvietās.
Datus par Muzeju nakts norišu apmeklējumu KM sniedzis 131 akreditēts muzejs un to struktūrvienības, kas bija iekļauti Muzeju nakts oficiālajā programmā.
Eiropā 18. maijā tiek atzīmēta Starptautiskā muzeju diena, ko Starptautiskā muzeju padome (ICOM) pirmoreiz izsludināja 1977. gadā. Latvija šo dienu atzīmē kopš 1978. gada.
Francijas Kultūras un komunikāciju ministrija 1999. gadā aicināja Eiropas muzejus organizēt kopīgu starptautisku akciju "Muzeju pavasaris", kas vēlāk pārtapa Muzeju naktī - akcijā ar mērķi iepazīstināt ar muzejiem arī tos iedzīvotājus, kuri ikdienā muzejus neapmeklē. Pēc dažiem gadiem Muzeju nakts kļuva par vienu no aktivitātēm, kas saistīta ar Starptautiskās muzeju dienas atzīmēšanu.