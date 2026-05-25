Princis Viljams četros vārdos raksturo Ketrīnas atveseļošanos pēc vēža
Velsas princis Viljams viesojās "Heart FM" studijā pie Amandas Holdenas un Džeimija Tīkstona īpašā tiešraidē no Sili salām. Intervijas laikā princis, kurš ļoti reti publiski dalās ar tik personīgiem komentāriem par ģimeni, atklāti pastāstīja par Ketrīnas atgriešanos pie sabiedriskajiem pienākumiem pēc atveseļošanās no vēža.
Princis Viljams neierasti atklāti komentēja princeses Ketrīnas atgriešanos pie karaļnama pienākumu pildīšanas pēc vēža diagnozes. Viņš sacīja: “Esmu ļoti, ļoti lepns. Pēdējie pāris gadi viņai bijuši ļoti smagi, un viņa šo braucienu uz Itāliju ļoti gaidīja. Esmu patiesi priecīgs, ka viss izdevās un viņa atgriezās mājās pacilāta un enerģijas pilna.”
“Viņa ir apbrīnojama mamma, lieliska sieva, un mūsu ģimene bez viņas netiktu galā,” viņš sacīja. “Viņa pamazām atgriežas pie šādiem braucieniem un arvien drošāk atsāk savus pienākumus.”
Plašajā intervijā princis arī jokoja par bērnu vešanu uz skolu un savu aizraušanos ar deju mūziku. Viņš atklāja arī to, ka joprojām ievēro nelaiķes vecmāmiņas, karalienes noteikumus angļu tējas maizīšu pagatavošanā.
Tāpat viņš deva mājienu, ka viņi, iespējams, ir saņēmuši uzaicinājumu uz dziedātājas Teilores Sviftas kāzām šovasar, jo ģimene ar popzvaigzni tikās jau 2024. gadā. Princis piebilda: “Es ceru. Domāju, kāds uzaicinājums noteikti varētu būt gaidāms.”
Velsas princese 2024. gada 22. martā paziņoja, ka viņai diagnosticēts vēzis. Konkrētais vēža veids netika atklāts, taču viņa skaidroja, ka slimība atklāta pēc tā paša gada sākumā plānoti veiktās vēdera dobuma operācijas. Princese Ketrīna Londonas klīnikā tika ievietota 2024. gada 16. janvārī. Nākamajā dienā pēc operācijas Kensingtonas pils paziņoja, ka tā noritējusi veiksmīgi un tobrīd viņas veselības stāvoklis netika uzskatīts par onkoloģisku.