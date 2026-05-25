Pēc vairāku dienu pazušanas miris atrasts aktieris Stjuarts Maklīns; sākta slepkavības izmeklēšana
Seriāla “Virgin River” aktieris Stjuarts Maklīns atrasts miris vairākas dienas pēc tam, kad viņš tika izsludināts par pazudušu Kanādas provincē Britu Kolumbijā.
45 gadus vecā aktiera mirstīgās atliekas tika atrastas Laionsbejā — apdzīvotā vietā aptuveni 50 kilometrus uz ziemeļiem no Vankūveras. Viņa nāve tiek izmeklēta kā slepkavība, un tiek uzskatīts, ka tas bijis izolēts incidents, norāda izmeklētāji.
Maklīns nesen parādījās vienā no “Netflix” romantiskā seriāla “Virgin River” sērijām, bet plašāk bija pazīstams ar lomām seriālos “Beyond” un “Traveler”.
Kanādas Karaliskās jātnieku policijas Skvomišas nodaļa sākotnēji pirmdien saņēma ziņojumu par Maklīna pazušanu. Pēdējo reizi viņš tika redzēts 15. maijā savās mājās Laionsbejā. Otrdien publicētā paziņojumā policija norādīja, ka ir “ļoti noraizējusies par Stjuarta veselību un labklājību”, aicinot atsaukties ikvienu, kam ir informācija par viņa atrašanās vietu.
Ceturtdien Skvomišas policija paziņoja, ka lieta nodota Integrētajai slepkavību izmeklēšanas grupai, kas Maklīna nāves apstākļu izmeklēšanu sākusi jau trešdien.
“Skvomišas policija sāka izmeklēšanu, un tās gaitā tika iegūti pierādījumi, kas izmeklētājiem lika domāt, ka Maklīns kļuvis par slepkavības upuri,” teikts policijas paziņojumā. Pierādījumu raksturs netika precizēts.
Izmeklētāji cenšas atjaunot Maklīna gaitas pirms 15. maija, analizējot fiziskos pierādījumus un videonovērošanas kameru ierakstus, kā arī iztaujājot cilvēkus, paziņojumā norādīja izmeklēšanas grupas pārstāve Estere Tapere. “Mēs pārbaudām visas pieejamās versijas, cenšoties rast atbildes Maklīna ģimenei, draugiem un tuviniekiem,” sacīja Tapere.
Aģentūra “Lucas Talent Inc.”, kas pārstāvēja Maklīnu, pieminēja aktieri ierakstā “Facebook”, raksturojot viņu kā “uzticamu, profesionālu, aizrautīgu un bezgala smieklīgu”.
Aģente Džodija Kaplana, kura ar Maklīnu strādāja vairāk nekā desmit gadus, sacīja, ka plašā līdzjūtības izteikšana no kinoindustrijas pārstāvjiem daudz pasaka par viņa personību.
“Daudzi atlases režisori ir sazinājušies, lai izteiktu līdzjūtību Stjuarta ģimenei un mūsu aģentūrai, un visos ziņojumos atkārtojas viens un tas pats — kāds patiesi lielisks cilvēks viņš bija un cik ļoti viņa pietrūks,” viņa sacīja.
Stjuarts Maklīns bija kanādiešu aktieris un producents, kurš karjeras laikā piedalījās vairāk nekā 30 projektos. Viņš bija redzams tādos seriālos kā “Virgin River”, “Beyond”, “Travelers”, “Arrow”, “Supernatural”, “The 100”, “Siren”, “Happy Face” un “The Irrational”. Līdztekus aktiermākslai Maklīns darbojās arī kā producents.