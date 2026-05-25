“Tā nav Monako - tā ir Rīga”: ExPorto rada vienu no vasaras iespaidīgākajām skatuvēm uz ūdens
Sestdien, 23. maija vakarā, Rīga piedzīvoja vienu no gada gaidītākajiem notikumiem - apbalvoto un plaši iemīļoto ExPorto: šovs uz ūdens, kas jau otrajā norises gadā nostiprinājis savu vietu starp spilgtākajiem vasaras sezonas notikumiem galvaspilsētā. Mūzika, gaismu šovs, uguns specefekti, grandiozs salūts un Latvijā iemīļoti mākslinieki vienojās triju cēlienu muzikālā stāstā virs Daugavas, pārvēršot vakaru neaizmirstamā audiovizuālā pieredzē simtiem skatītāju ExPorto terasēs un promenādē.
Vakara vadmotīvs - “Tā nav Monako - tā ir Rīga” - precīzi raksturoja notikuma noskaņu: mūsdienīgu, estētiski izsmalcinātu un starptautisku, vienlaikus saglabājot Rīgas raksturu un urbāno eleganci. Daugavas krasts, jahtu piestātnes panorāma, saulriets un izgaismotā ExPorto promenāde radīja atmosfēru, ko daudzi viesi salīdzināja ar ārvalstīs piedzīvotiem vasaras vakariem piejūras kūrortos un pasaules līmeņa promenādēs, vēlreiz apliecinot, ka arī Rīga spēj radīt starptautiska līmeņa dzīvesstila un izklaides pieredzi.
Vakars pulcēja tūkstošiem skatītāju, kuri saulrieta stundās piedzīvoja vērienīgu muzikālu uzvedumu uz ūdens - emocionālu stāstu, kurā mūzika, gaismu režija, uguns specefekti un Daugavas panorāma saplūda vienotā audiovizuālā pieredzē. Pasākumu apmeklēja sabiedrībā zināmas personības, uzņēmēji un pilsētas viesi, kuri vakaru baudīja ExPorto atpūtas un izklaides kompleksā, restorānos Shiyuzu un Popcorn, kā arī izklaides vietās Icon un Coyote Fly. Savukārt ExPorto promenādē šovu bez maksas varēja vērot ikviens rīdzinieks un Rīgas viesis.
“Tā nav Monako - tā ir Rīga”: ExPorto rada vienu no vasaras iespaidīgākajām skatuvēm uz ūdens
“Šī vakara uzvedums tika veidots kā vienots muzikāls un vizuāls stāsts, kurā mūzika, ūdens, gaismas un emocijas saplūda vienā pieredzē. Triju cēlienu programmā satikās Latvijā iemīļoti mākslinieki, gospeļkoris, instrumentālā mūzika, perkusijas un afro house ritmi, savukārt īpaši veidotā gaismu un specefektu režija Daugavu pārvērta par dzīvu skatuvi zem atklātām debesīm,” stāsta pasākuma organizatore, Q Events projektu vadītāja Elīna Zariņa.
“Esam patiesi gandarīti redzēt, ka ExPorto: šovs uz ūdens jau otrajā norises reizē kļuvis par vienu no spilgtākajiem un gaidītākajiem notikumiem Rīgas izklaides un dzīvesstila notikumu kalendārā. Saņemtā Grand Prix balva kā labākajam ceremoniju un atklāšanas pasākumam 2025. gadā Latvijā, kā arī ExPorto atzinība Latvijas Būvniecības gada balvā un iekļūšana European Real Estate Quality Awards finālā apliecina, ka ExPorto attīstās kā starptautiska līmeņa dzīvesstila un izklaides galamērķis,” norāda ExPorto valdes loceklis Rihards Rubenis.
Pasākums vienlaikus iezīmēja arī jaunās sezonas sākumu ExPorto kompleksā, kur šovasar apmeklētājus sagaidīs restorāni Shiyuzu un Popcorn, kokteiļbārs Icon, lounge klubs Coyote Fly un jahtklubs Laivu Centrs.
Uz peldošās skatuves uzstājās solisti Dināra Rudāne, Ralfs Eilands, Grēta Grantiņa, Moriento un Ņikita Kaupužs, savukārt muzikālo pavadījumu nodrošināja pianists Dainis Tenis, bundzinieki Mārcis Briška un Miķelis Vīte, ģitārists Kristens Kupčs, basģitārists Edžus Korsaks, kā arī stīgu kvartets - Margarita Ogibalova, Darja Kuzma, Elīna Andrianova-Bahira un Maksims Skibickis. Īpašu emocionālo noskaņu koncertuzvedumam piešķīra “Rīgas Doma kora skolas gospeļkoris” diriģentes un muzikālās vadītājas Unas Stades vadībā. Šova režiju, māksliniecisko konceptu un pasākuma organizēšanu veidoja Q Events komanda - Elīna Zariņa un Ingemārs Mūsiņš, pasākuma moderators - Mārtiņš Počs, bet horeogrāfiju veidoja Beāte Svarinska. Par scenogrāfiju rūpējās Unique, gaismotāji - Justs Ribinickis un Reinis Zalte, skaņotājs - Gatis Balutis, savukārt skaņas un gaismas tehnisko nodrošinājumu īstenoja Euroshow Audio un Fullstage. Vakara kulminācijā debesīs virs Daugavas izskanēja International Fireworks Design veidotais salūts.