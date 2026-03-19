Rīgas modes nedēļā skaļas debijas piedzīvos vairāki ārvalstu dizaineri
Rīgas modes nedēļa galvaspilsētā notiks no 14. līdz 18. aprīlim, un tā kļūs par platformu vairākiem starptautiskiem debitantiem.
Pirmo reizi oficiālajā programmā savas kolekcijas prezentēs trīs zīmoli: “Hannes Rüütel” (Igaunija), “Paul Williams Atelier” (Lielbritānija / Nigērija) un “A.Cont” (Spānija). Sezonas galvenās skates notiks divās norises vietās - modernajā biroju kompleksā “Verde” un kultūras telpā “Hanzas Perons”.
Kopumā Rīgas modes nedēļas programmā piedalīsies 18 dizaineri. Līdzās debitantiem modes skates aizvadīs arī divi dizaineri no Lietuvas - Laura Daili un Lilija Klim-Larionova, kā arī no Latvijas - Natālija Jansone, Iveta Vecmane, Una Bērziņa, Baé, Katya Katya, Verens, Anna Kruz, Studio MX un Sviests by Sergey Hatanzeisky. Atsevišķas prezentācijas dažādos formātos pārstāvēs arī Treimane Studio (Latvija), Novaliss (Spānija), Annaelizabete.Fashion un Lyuiize (Latvija) telpā “Latvian Design Stories / Butterman”.
Starp šis sezonas debitantiem ir britu-afrikāņu dizainers Pols Viljamss, zīmola “Paul Williams Atelier” dibinātājs. Dalībai Riga Fashion Week viņš piešķir īpašu nozīmi, jo gaidāmā skate Rīgā ir saistīta ar dizainera personīgo stāstu un vēlmi iepazīstināt plašāku auditoriju ar savu radošo ceļu.
“Dalība Riga Fashion Week man ir svarīgs punkts gana garā profesionālajā ceļā. Zīmols “Paul Williams Atelier” radās no personīgas pieredzes, dzīvojot starp dažādām kultūrām un meklējot piederības sajūtu. Pārcelšanās no Nigērijas uz Lielbritāniju būtiski ietekmēja manu radošo darbu. Kolekcija, ko prezentēšu Rīgā, atspoguļo šo pieredzi, kā arī adaptāciju, identitāti un iekšējo spēku, ko cilvēki atrod, kad sāk no jauna veidot savu dzīvi. Man ir svarīgi dalīties ar šo stāstu starptautiskā vidē un parādīt, ka mode spēj nodot atmiņas, kustību un personīgo pieredzi,” dalījās dizainers Pols Viljamss.
Cits Rīgas modes nedēļas debitants, zīmola “Hannes Rüütel” dibinātājs, dizainers Hanness Rītels, dalījās savās gaidās par dalību starptautiskajā pasākumā.
“Es izvēlējos Riga Fashion Week, jo dalība tajā dod iespēju kļūt par daļu no reģionālas, bet vienlaikus pasaulei atvērtas modes kopienas. Zīmolam “Hannes Rüütel” tā ir nozīmīga platforma, kurā tiek novērtēta spilgta dizaina identitāte un autora oriģinālā pieeja. Visvairāk gaidu brīdi, kad tērpi atdzīvosies uz modes skates mēles un būs iespējams sajust atmosfēru,” pastāstīja dizainers.
Starp jaunajiem sezonas dalībniekiem ir arī Spānijas zīmols “A.Cont”, kas uz RFW podija prezentēs kolekciju “Sinapsis”. Tās koncepcija pievēršas cilvēku savstarpējo saikņu tēmai un paralēlēm starp māksliniecisko domāšanu un neirozinātni. Darbā izmantoti materiāli to dabiskajā formā, tostarp neapstrādāts mohērs, kas ar rokām pārveidots sloksnēs un filca virsmās, kā arī savērpts mohērs un kokvilna. Atsevišķi elementi veidoti no silikona, kas tapuši ar katalizatoru palīdzību.
Gaidāmā Rīgas modes nedēļas sezona uz modes skates mēles apvienos dizainerus no dažādām valstīm, iepazīstinot ar jauniem vārdiem un daudzveidīgām autoru pieejām mūsdienu modei.