Dzīvesstils
Šodien 15:48
Šonedēļ populārākie vārdi - Eduards, Maksims un Raivis
Sveicam Eduardus, Raivjus, Maksimus, Gunitas, Edvardus, Lolitas, Dzidras, Raivo, Varus, Loretas un citus, kuri šajā nedēļā svin vārdadienu!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie vārdi ir Maksims (7130) un Eduards (5777).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Raivis (3533), Edvards (2485), Gunita (1934), Dzidra (1843), Raivo (1823), Lolita (1586) un Loreta (1406). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Anšlavs (3), Junora (13), Dzidris (16) un Jūsma (19).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 904 Viļi, 664 Letīcijas, 419 Vitoldi, 310 Vari, 301 Vilhelms, 131 Alīda, 129 Makši un 123 Edvarti.