Rīgā ieradīsies Holivudas aktieris Ričards Gīrs
Rīgā trešdien, 3. jūnijā, tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā apmeklēs Holivudas aktieris Ričards Gīrs un Starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Giatso, informēja pasākuma rīkotāju pārstāve Ilze Šipkēvica.
Vizītes laikā visiem paredzēta tikšanās ar Latvijas Saeimas deputātiem, preses konference un tikšanās ar filmas "Laimes gudrība" jeb "Wisdom of Happiness" skatītājiem kinoteātrī "Splendid Palace".
Kinoteātrī "Splendid Palace" 3. jūnijā no plkst. 16.45 līdz 17.15 notiks preses konference, kurā piedalīsies Starptautiskās kampaņas par Tibetu priekšsēdētājs Gīrs, Starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Giatso, Starptautiskā Tibetas tīkla vadības komitejas pārstāvis Jānis Mārtiņš Skuja, Latvijas Saeimas deputātu grupas Tibetas atbalstam priekšsēdētājs, deputāts Juris Viļums (AS).
Pēc preses konferences mediju pārstāvji varēs apmeklēt filmas "Laimes gudrība" seansu plkst. 18. Pirms seansa ap plkst. 17.25 ievadvārdus par filmu teiks tās producents un dokumentālists Gīrs.