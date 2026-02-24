Prezentēts Rīgas modes nedēļas galvenais tēls - to iemieso modele Alisa Ontensone
Aprīļa vidū notiks Rīgas modes nedēļa, un rīkotāji ir atklājuši tās galveno tēlu. Šoreiz to iemieso modele Alisa Ontensone, un viņas izteiksmīgajā izskatā apvienoti kontrasti - romantisms un stingrums, tradīcijas un avangards.
Stilu izstrādājis vadošais Latvijas stilists un mākslinieciskais vadītājs Anatolijs Ksenofontovs, kurš skaidro, ka tēls radies, pārdomājot sievišķības jēdziena transformāciju mūsdienās. "Mani iedvesmoja 'jaunās ēras' estētika – augstās modes tradīciju un digitālā futūrisma krustpunkts, kur klasika un eksperimentālisms vairs nav pretstats, bet viens otra pamats," komentē Ksenofontovs.
Pavasara tēlā īpašu vietu ieņem balta, apjomīga kleita, kas atgādina kāzu kleitu un ir radīta latviešu dizaineres Annas Gulbes. Tomēr 2026. gada interpretācijā tā vairs nav naivuma simbols, bet gan pašizpausmes audekls, kuru papildina strukturēta korsete, kas veido līdzsvaru starp brīvību un disciplīnu.
Modeles Alisas Ontensones izteiksmīgais izskats pastiprina tēla kontrastus. Kā uzsver fotogrāfe Polina Viljuna, "tēla centrālais elements ir kleita tonī 'Cloud Dancer', kas ir oficiāli atzīta par 2026. gada krāsu pēc 'Pantone' versijas." Tēls simbolizē modes nepārtrauktību – spēju pastāvēt ārpus laika un tajā pašā laikā saglabāt atpazīstamību, vienmēr esot mazliet izaicinošai, brīvai un nevērīgai.