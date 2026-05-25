Lielākā zaudētāja ir "Jaunā vienotība"! Politologs komentē ministriju sadalījumu potenciālajā valdībā
Politologs Juris Rozenvalds paudis, ka ministriju sadalījumā lielākā zaudētāja ir "Jaunā Vienotība", bet lielākā ieguvēja ir Nacionālā apvienība.
"Kaut vai tīri aritmētiski - viņiem uz pusi samazinās ministru portfeļu skaits," sacīja Rozenvalds. Savukārt Satiksmes ministrijas nodošana JV pārziņā izskatoties gandrīz kā sods politiskajam spēkam. "Tas izskatās apmēram tā - nepieskatījāt, kā vajag, tagad saņemiet!" komentēja politologs.
Rozenvalds atzīmēja, ka šobrīd aizvien nav skaidrs, ko JV virzīs aizsardzības ministra amatam. Par pulkvedi Raivi Melni politologam tomēr esot zināmas šaubas, jo Meļņa iespējamā aiziešana no dienesta, lai ietu politikā, un pēc tam iespējamā atgriešanās dienestā varot radīt neskaidrības attiecībās starp valdību un bruņotajiem spēkiem.
Tāpat Rozenvalds norādīja, ka rodoties jautājumi par to, vai Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS) patiešām vajadzētu turpināt vadīt Zemkopības ministriju, neskatoties uz politiskā spēka izrādīto interesi. Politologs uzskata, ka ZZS bijusi ne visai skaidri noformulēta pozīcija notikumos, kas attīstījās pēc ZZS zemkopības ministra Armanda Krauzes atbrīvošanas no amata saistībā ar tā dēvēto kokrūpniecības lietu.
Savukārt Nacionālā apvienība (NA) no pašreizējā ministriju sadalījuma ir uzskatāmi par lielākajiem ieguvējiem, vērtēja Rozenvalds. Ja par iekšlietu ministru virzīs Jāni Dombravu, kā tas izskanējis medijos, tad valstiskā līmenī varētu sagaidīt aktīvāku represīvo mēru pielietošanu attiecībā pret migrantiem, uzskata Rozenvalds.
Viņš pieļauj, ka ministriju sadalīšanā vislielākās problēmas bijušas ar JV. Tostarp tādēļ, ka viņiem ministru portfeļu skaitam būtu jābūt lielākam, ņemot vērā frakcijas skaitlisko izmēru. Tomēr politiskais spēks šādam sadalījumam piekāpies, lai varētu parādīt, ka ir valstiski domājoši un kam tādam piekrīt, neskatoties uz saviem zaudējumiem, sprieda Rozenvalds.
Jau rakstīts, ka četras partijas, kuras "Apvienotā saraksta" politiķa Andra Kulberga vadībā mēģina veidot jauno valdību, ir sadalījušas atbildības jomas, bet konkrētus ministru kandidātu vārdus nosauks otrdien, pēc tikšanās ar Valsts prezidentu paziņoja Ministru prezidenta amata kandidāts Kulbergs.
Plānots, ka AS politiķi Kulberga vadītajā valdībā vadīs Finanšu, Tieslietu un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas. Visas šīs ministrijas pašlaik vada JV redzami politiķi.
NA vadīs Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu un Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM).
ZZS faktiski saglabās esošās pozīcijas, zaudējot vadību tikai pār KEM - šis politiskais spēks saglabās Saeimas priekšsēdētāja amatu, kā arī vadīs Ekonomikas, Labklājības un Zemkopības ministrijas.
Savukārt JV savā pārziņā saglabās tikai ārlietu un veselības jomu pārraudzību, kā arī tai nāksies uzņemties vadīt Aizsardzības un SM, kuru pārziņā pēdējos mēnešos bijis visvairāk publiski apspriestu problēmu. Kulbergs neatklāja, vai aizsardzības ministra amatu varētu ieņemt līdzšinējā premjere Evika Siliņa (JV), kura par to pēdējā laikā izrādījusi interesi.
Paredzēts, ka otrdien pusdienlaikā Kulbergs varētu nosaukt personas, kuras ieņems konkrētus ministru amatus. Iepriekš parakstīta potenciālās jaunās valdības pamata vienošanās, kas kalpo kā pamats turpmākajām sarunām par darbiem. Valsts prezidents pēc Siliņas valdības krišanas jaunas valdības veidošanu uzticējis AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām atvēlot ierobežotu laiku. Jauno valdību apņēmušies veidot AS, NA, ZZS un JV.