Vai D3 vitamīna spreji tiešām satur mākslīgos saldinātājus? Pārbaudām faktus
Nesen interneta vidē izskanējis pazīstama uztura zinātnieka apgalvojums, ka D3 vitamīna uztura bagātinātāji spreja formā satur mākslīgos saldinātājus. Cik pamatots ir šāds apgalvojums, un ko patiesībā satur Latvijā visvairāk pārdotais uztura bagātinātājs spreja formā D3 vitamīnu segmentā?
Latvijas tirgus līderis D vitamīna spreju segmentā ir Latvijas farmācijas zīmola LYL love your life produkts LYL sunD3 – saskaņā ar tirgus datiem tā ir pircēju izvēle Nr. 1 šajā kategorijā kopš 2018. gada. Tāpēc tieši šis produkts visprecīzāk atspoguļo to, ko ikdienā lieto liela daļa sabiedrības.
Izpētot LYL sunD3 sastāvu, kļūst skaidrs, ka tajā nav pievienotu mākslīgo saldinātāju. Produkta sastāvdaļas ir: attīrīts ūdens, ksilīts (biezinātājs), holekalciferols (D3 vitamīns), dabīgs apelsīnu aromatizētājs, citronskābe (skābuma regulētājs), ksantāna sveķi (biezinātājs), kālija sorbāts (konservants) un nātrija L-askorbāts (antioksidants). Turklāt LYL sunD3 nesatur pievienotu cukuru.
Tomēr manu uzmanību piesaistīja kāda detaļa – tā sastāvā ir ksilīts. Iedomājos, ka varbūt tieši ksilītu sabiedrībā uztver kā mākslīgo saldinātāju?
Kas tad īsti ir ksilīts? Tas ir dabiskas izcelsmes (!) saldinātājs, kas sastopams bērza koksnē, kukurūzas vālītēs, ogās, sēnēs un dažos dārzeņos. Nosaukums “ksilīts” cēlies no grieķu vārda “xylon”, kas tulkojumā nozīmē ‘koks’, jo sākotnēji tas tika iegūts no bērza koksnes. Ksilīta galvenā priekšrocība – tas ir gandrīz tikpat salds kā cukurs, bet satur par aptuveni 40% mazāk kaloriju nekā parastais cukurs, un tam ir zems glikēmiskais indekss, kas ievērojami mazāk ietekmē cukura līmeņa izmaiņas asinīs.
Atšķirībā no mākslīgajiem saldinātājiem ksilīts ir organisks savienojums, ko plaši izmanto pārtikā, kā arī produktos, kas paredzēti mutes dobuma veselībai, piemēram, bezcukura košļājamajā gumijā, konfektēs, zobu pastās un mutes skalojamos līdzekļos, jo atšķirībā no cukura ksilītu nespēj izmantot kaitīgās baktērijas, kas izraisa zobu bojāšanos. Tas nozīmē, ka mutē veidojas mazāk skābju, kas bojā zobu emalju. Turklāt regulāra ksilīta lietošana var samazināt kariesu izraisošo baktēriju daudzumu un veicināt siekalu izdalīšanos, kas ir būtiska zobu aizsardzībai.
Saldinātāji uztura bagātinātājos tiek izmantoti dažādu iemeslu dēļ, un ne vienmēr tie saistīti tikai ar garšas uzlabošanu. Pirmkārt, tie var padarīt produktu patīkamāku lietošanā, īpaši gadījumos, kad tas jālieto ilgstoši. Otrkārt, tie ļauj samazināt pievienotā cukura daudzumu. Treškārt, patīkama garša veicina lietošanas regularitāti – tas ir būtisks faktors, ja runa ir par vitamīnu uzņemšanu ilgtermiņā. Visbeidzot tehnoloģiskie aspekti: noteikti savienojumi palīdz stabilizēt produkta konsistenci un garšu visā tā derīguma termiņā.
Izvērtējot pieejamo informāciju, secinājums ir skaidrs – apgalvojums, ka D3 vitamīna spreji satur mākslīgos saldinātājus, nav attiecināms uz visiem tirgū pieejamajiem produktiem. Vismaz LYL sunD3 gadījumā runa ir par dabiskas izcelsmes sastāvdaļu ar tehnoloģisku funkciju, nevis mākslīgu piedevu.
Vēl vairāk – LYL sunD3 ir pierādījis savu efektivitāti četros Latvijā veiktos pētījumos, un tā sastāvā esošais ksilīts šo efektivitāti ne tikai neietekmē negatīvi, bet, ņemot vērā tā īpašības, pat tiek uzskatīts par papildu ieguvumu.1
Tāpēc, izvēloties uztura bagātinātājus, būtiski ir nevis paļauties uz vispārīgiem apgalvojumiem, bet pārbaudīt faktus un rūpīgi iepazīties ar konkrēto produktu sastāvu. Tieši tur arī slēpjas atbilde uz jautājumu – ko mēs patiesībā ikdienā lietojam?
Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.