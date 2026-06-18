Interesanti fakti par iemīļoto cepumu zīmolu "Selga", kam šogad aprit 70 gadi
Latvijā iemīļotais cepumu zīmols “Selga” šogad atzīmē 70 gadu jubileju. Vidēji gadā tiek saražoti divi miljoni klasisko cepumu “kvadrātiņu”, savukārt zīmola pastāvēšanas laikā kopumā saražoto klasisko cepumu skaits sasniedzis 140 miljonus.
Atzīmējot jubilejas gadu, “Selga” aicina ielūkoties gan “kvadrātiņu” stāstā, gan uzzināt, kā top produkti “Selga” cepumu un vafeļu ražotnē, kas atrodas Ādažos. Tā ir lielākā un mūsdienīgākā šāda veida ražotne Baltijas valstīs un Skandināvijā. Kopš “Selga” zīmola izveides 1956. gadā, kad tika izcepts pirmais “Selga” cepums, būtiski audzis gan pats zīmols, gan produktu sortiments. Līdzās Latvijā iemīļotajiem “kvadrātiņiem” to papildinājušas gan dažādas garšu variācijas, gan mūsdienīgas cepumu formas un daudzveidīgi garšu salikumi kā saldās, tā sāļās versijās.
““Selga” cepumi ir ne vien iecienīts našķis pie tējas vai kafijas jau paaudžu paaudzēs, bet arī īsta bērnības garša. Attīstoties zīmolam, tas no visiem zināmajiem cepumu “kvadrātiņiem” ir izaudzis līdz vairāk nekā 50 mūsdienīgiem produktiem, cieši un pārliecinoši nostiprinot “Selga” līdera pozīciju Latvijas tirgū. Katra jauna garša, ar ko papildinām “Selga” produktu portfeli, ir rūpīgi izsvērta, lai sniegtu arvien jaunas un mūsdienīgas garšas pircējiem, vienlaikus iemiesojot zīmola klasiskās vērtības. Mūsu pieredze un pircēju izvēles liecina, ka tieši inovatīvas garšas apvienojumā ar gadu desmitiem pilnveidoto cepumu ražošanas tradīciju padara “Selga” par unikālu zīmolu un nemainīgu vērtību Latvijas pircējiem,” stāsta Laura Bagātā, “Orkla Latvija” komunikācijas un ilgtspējas vadītāja.
“Selga” cepumi ir līderis cepumu kategorijā – teju katra trešā iegādātā cepumu paciņa nes Selgas nosaukumu. Pakāpeniski paplašinot produktu sortimentu, zīmola “Selga” stiprina pozīcijas arī sāļo uzkodu segmentā, piedāvājot gan krekerus, gan sausmaizītes ar dažādām piedevām. “Selga” produktu portfelī ir gan klasiskie saldie cepumi, gan sāļie cepumi un krekeri, vafeles, vafeļu tortes, piparkūkas un iecienītās uzkodas cepumu bumbas.
Visi “Selga” produkti tiek ražoti pēc rūpīgi izstrādātas receptūras, kurā apvienotas kvalitatīvas un īpaši izvēlētas sastāvdaļas. Visa “Selga” produkcija tiek ražota “Selga” cepumu un vafeļu ražotnē, kas atrodas Ādažos un ir lielākā un mūsdienīgākā šāda veida ražotne Baltijas valstīs un Skandināvijā. Tās būvniecībā un tehnoloģiskajā aprīkojumā tika investēti teju 100 miljoni eiro. Tas ir Orkla Snacks cepumu un vafeļu ražošanas kompetences centrs reģionā, uz kuru tika pārcelta šo produktu ražošana no līdzšinējām vietām Kungālvā Zviedrijā un Rīgā. Ražotne ir vairāk nekā 30 000 m2 plaša, ar 13 ražošanas līnijām. Ražošanas kapacitātei sasniedzot 30 tūkstošu tonnu produkcijas gadā un potenciālu apjomus palielināt nākotnē, šī rūpnīca ir iesaistīta dažādu spēcīgu, ilggadēju zīmolu produktu ražošanā Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Latvijas un citiem tirgiem.
Vai zinājāt? Interesanti fakti par “Selga”:
- “Selga” pirmais klasiskais “kvadrātiņš” izcepts 1956. gadā.
- Uz katra “Selga” kvadrātiņa attēlotas tieši 67 rūtiņas.
- “Selga” cepumus var iegādāties 13 pasaules valstīs.
- Vārds “Selga” apzīmē drošāko vietu jūrā, kur meklēt patvērumu vētras laikā.
- Ikoniskais “Selga” iepakojums zilajā krāsā tika ieviests 1990. gadā.
- Citas garšas klasiskajam “kvadrātiņam” pievienojās tikai 2003. gadā.