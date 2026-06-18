Ķīnas ķirši. Pirmais brauciens ar jaunāko Chery krosoveru
Viesojoties pie Chery Automobiles Ķīnā, TV Autoziņas izmēģina nākamo Eiropai ieplānoto krosovera modeli QQ3. Latvijā tas nonāks tikai 2027. gadā, un, iespējams, elektriskā krosovera nosaukums pie mums, būšot pavisam cits.
Internetā atrodamā informācija liecina, ka šī ir jau trešā QQ3 paaudze. Diez vai jūs gribēsit zināt, kā izskatījās divas pirmās, jo pirms divdesmit gadiem Chery QQ3 bija slikti pašūta Daewoo Matiz kopija ar mikroskopisku dzinēju un tikpat necilu cenu. Jaunais QQ3 ir pavisam cits stāsts - kompakta, maza stūrīte un plaša unifikācija ar modernajiem Chery automobiļiem.
Tikai 4,2 metrus garajam elektromobilim ir relatīvi gara riteņu bāze - 2,7 metri. Apdare ir ļoti laba, un pirmais iespaids tāpat. Pamēģināsim ar to pabraukt. Šim Chery ir aizmugurējo riteņu piedziņa. Aizmugurē vietas gana daudz, ko vēl var vēlēties no maza pilsētas auto? Ar 52 kWh bateriju Chery var veikt 400 km ceļa, ar mazāku bateriju - ap 300. Elektromotora jauda, pēc visa spriežot, nepārsniegs 120 zirgspēkus, bet maksimālais ātrums - 125 km/h. Tātad QQ3 no Eiropas iekarošanas šķir vien teicami izturēts sadursmes tests. Bet citi Chery to jau pārdzīvojuši. Bez tam,šajā sižetā ir reta iespēja savām acīm skatīt īstu sadursmes testu Chery izmēģinājumu centrā.