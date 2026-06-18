Bonija Tailere pamodusies pēc mēnesi ilgas komas, bet joprojām ir smagā stāvoklī
Velsiešu mūzikas leģenda Bonija Tailere pēc steidzamas maijā veiktas operācijas tika ievietota mākslīgā komā. Tagad viņa pamodusies, taču joprojām atrodas intensīvās aprūpes nodaļā Portugālē.
75 gadus vecajai Bonijai Tailerei pēc pamošanās no mākslīgās komas priekšā vēl ir ilgs atveseļošanās ceļš.
80. gadu ikoniskās rokzvaigznes ģimene un komanda šonedēļ izplatīja paziņojumu, kurā apstiprināts, ka dziedātāja vairs nav komā. “Lai gan viņas stāvoklis uzlabojas, tas notiek lēnām. Ārsti joprojām ir pārliecināti, ka viņa pilnībā atveseļosies, taču tas prasīs laiku,” teikts paziņojumā.
Tailerei nācies atlikt visus koncertus, kas bija ieplānoti līdz augustam, taču viņas komanda pauž cerību, ka 14 koncerti, kas paredzēti no oktobra līdz decembrim, tomēr varētu notikt.
“Mēs atvainojamies visiem Bonijas faniem un sadarbības partneriem par radīto vilšanos, taču ceram uz jūsu sapratni šajos grūtajos apstākļos,” teikts paziņojumā. “Uz tikšanos nākamgad.”
Bonija Tailere vislabāk pazīstama ar hitiem “Total Eclipse of the Heart”, "It's a Heartache" un "Lost in France" un tiek uzskatīta par vienu no populārākajām dziedātājām astoņdesmitajos gados. 2013. gadā viņa pārstāvēja Lielbritāniju Eirovīzijas dziesmu konkursā. Tailere vairākas reizes ir viesojusies ar koncertiem arī Latvijā.