Pārbaudot Piņķu apkārtnes peldvietas, nirēji dzelmē atrod sprādzienbīstamu munīciju
Apsekojot Piņķu peldvietas, ūdenslīdēju komanda "Mitau Diver" no ūdens izcēlusi bīstamu priekšmetu, pret kuru iepriekš savainojies peldētājs, kā arī atradusi rokasgranātas, liecina ūdenslīdēju publiskotā informācija "Facebook" kontā.
Reaģējot uz vietējā iedzīvotāja ziņojumu par ūdenstilpē esošu bīstamu priekšmetu, ūdenslīdēji devās uz notikuma vietu un veica zemūdens apsekošanu, kuras laikā objekts tika atrasts.
Tā kā objekta izcelšanai no ūdens nepieciešama specializēta tehnika, bīstamā vieta tika marķēta ar boju, un par situāciju informētas atbildīgās iestādes.
Lai pārliecinātos par atpūtnieku drošību, nirēji pārbaudīja arī vairākas citas apkārtnē esošās peldvietas. Apsekošanas laikā zem ūdens tika atrastas rokasgranātas.
Par sprādzienbīstamo atradumu nekavējoties tika informēta Valsts policija, un tālākās darbības notikuma vietā pārņēma atbildīgie dienesti.
Atbildīgie dienesti atgādina, ka atrodot aizdomīgus vai potenciāli bīstamus priekšmetus ūdenī vai krastā, tos ir kategoriski aizliegts aiztikt vai pārvietot. Par šādiem atradumiem nekavējoties jāziņo glābšanas dienestam pa tālruni 112.