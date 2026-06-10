Kad iedegums nav veselības rādītājs. Kā saule ietekmē ādu, un ko ar to darīt
Saule ir kā apsolījums – vasara tūlīt būs klāt, un siltie stari uz ādas uzlabos garastāvokli, veicinās labsajūtas hormona izdalīšanos, dos enerģiju un ļaus pasauli ieraudzīt skaistāku. Ilgu laiku uzskatīju, ka vasaras sākumā saule ir draudzīgāka – maigāka, nekaitīgāka. Taču šī sajūta ir mānīga. Tikai tad, kad dermatologs man uzskatāmi parādīja, cik agresīvi ultravioletie (UV) stari var ietekmēt ādu – gan redzami, gan neredzami –, sāku uz to raudzīties citādi.
Man vairs nav 25, kad āda bija pašpietiekami starojoša un vārds novecošanās šķita kā no citas pasaules. Saulīte man vienmēr ir patikusi, un es uzskatīju, ka manu veselību tā ietekmē tikai pozitīvi. Tāpēc par saules aizsargkrēmu atcerējos ne vienmēr, un pašai šķita, ka iesauļojusies izskatos jaunāka un skaistāka.
Tagad, savos 35+, es zinu, ka sauļošanās var būt arī bīstama – tā var negatīvi ietekmēt ne tikai manu skaistumu, paātrinot novecošanos, bet arī ādas veselību un labsajūtu. Un tāpēc tagad saules aizsargkrēms ar SPF (Sun Protection Factor) ir ne tikai pludmales sezonas sabiedrotais – tas ir manas skaistumkopšanas rutīnā visa gada garumā.
Izrādās, ka arī pavasarī saule ir ne mazāk jaudīga kā vasarā, pat bīstamāka, nekā daudzi nojauš. Mans dermatologs mēdz teikt, ka UV starojumu var uzskatīt par vienas monētas divām pusēm. No vienas puses, saules UV spektrs nelielā daudzumā ir ļoti svarīgs veselībai, jo veicina fotosintēzi un D vitamīna priekšteča sintēzi epidermas keratinocītos, no otras puses – tas kaitīgi ietekmē ādas veselību, paātrina ādas novecošanos, ātrāk radot krunciņas un sausinot ādu, kā arī veicina dažādas ādas slimības, no kurām vispostošākais ir ādas vēzis tā visdažādākajās formās. Un zeltainais iedegums, kas man vienmēr šķitis veselīgas ādas rādītājs, ir tikai ādas aizsargreakcija uz kaitīgo UV starojuma darbību!
Es nezināju, ka tumšāks iedegums vasaras beigās atgriezeniski korelē ar D vitamīna līmeni asins plazmā. Tas nozīmē, ka, lietojot saules aizsargkrēmu, organisms no saules D vitamīnu nesintezē un arī tad, kad āda ir skaisti nosauļota, D vitamīns netiek sintezēts – un tā līmenis asins plazmā pazeminās. Tas ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc mans dermatologs aktualizē D3 vitamīna lietošanu arī vasaras mēnešos. Viņš iesaka, ka visefektīvāk to darīt ar Latvijas farmācijas zīmola LYL sunD3 Professional 2000 SV|4000 SV spreju, kura unikālā LYLmicro™️ formula nodrošina līdz pat četrām reizēm efektīvāku D3 vitamīna uzsūkšanos. Turklāt tas ir dabisks (iegūts no lanolīna) D vitamīns ar apelsīnu garšu izsmidzināmas mikroemulsijas veidā – tikai divi pūtieni zem mēles dienas laikā. Tik vienkārši!
Mans dermatologs katru dienu savā praksē sastopas ar pacientiem, kuriem ir dažādas ādas problēmas, un vismaz daļa no tām ir saistīta ar agrīnu ādas novecošanos UV staru ietekmē. Tas savulaik viņu mudināja meklēt risinājumu, kā palēnināt priekšlaicīgu ādas novecošanos, kas galvenokārt rodas pēc ilgstošas un atkārtotas UV iedarbības. Un tāds risinājums, kura iedarbības spēju un efektivitāti viņš novērojis arī savā praksē, ir atrasts – tas ir astaksantīns. Tas ir spēcīgākais no dabā sastopamajiem šobrīd zināmajiem antioksidantiem, kas iegūts no mikroaļģēm Haematococcus pluvialis. Izrādās, ka mikroaļģes bagātīgi izstrādā šo vielu, jo tas ir veids, kā tām saglabāties cīņā ar milzīgo oksidatīvo stresu, pasargājot aļģu šūnu DNS no UV starojuma. Astaksantīnu satur arī tie jūras iemītnieki, kuri barojas no šīm mikroaļģēm, piemēram, krils.
Ārsts zināja teikt, ka pasaulē veikti daudzi pētījumi, kas pierāda: no visām pretnovecošanās molekulām astaksantīns visspēcīgāk attīra šūnas no brīvo radikāļu izraisītiem bojājumiem, kuri ir tieši atbildīgi par ādas novecošanos. Piemēram, tas ir 6000 reižu spēcīgāks par C vitamīnu, 800 reižu spēcīgāks par koenzīmu Q10, 5 reizes aktīvāks par beta karotīnu un 500 reižu iedarbīgāks nekā E vitamīns. Tāpēc viņš saviem pacientiem astaksantīnu, ko jau vairākus gadus piedāvā Latvijas farmācijas uzņēmums LYL love your life® ar nosaukumu LYL ASTAXANthin, iesaka lietot jau no maija, kad saulīte kļūst jo dienas jo spēcīgāka.
Ražotājs garantē, ka LYL ASTAXANthin ir 100 procentu tīrs un dabisks produkts ar maksimālo, dabā paredzēto, efektivitāti un koncentrāciju. Tas satur spēcīgākos dabiskos antioksidantus, kas palīdz novērst gan vides, gan ģenētisku faktoru izraisītu ādas novecošanos.
Klīniskajos pētījumos ir apstiprināts, ka astaksantīna brīnumainās spējas slēpjas tajā, ka tas pasargā šūnas no bojājuma, ko izraisa nestabilās molekulas jeb brīvie radikāļi.
Astaksantīnam, sauktam arī par anti-aging karali, piemīt spēja tos efektīvi neitralizēt, būtiski uzlabojot visu (!) ādas slāņu stāvokli, veicinot kolagēna šķiedru atjaunošanos, noturot veselīgu ādas mitruma līmeni, palēninot pigmentācijas plankumu rašanos un piešķirot ādai mirdzumu. Tāpēc ne tikai mans dermatologs, bet arī viņa pieredzējušie kolēģi to dēvē par dabisku, iekšķīgi lietojamu saules staru aizsargstiklu, jo tas vienlaikus spēj gan pasargāt ādu no UV stariem, gan dziedēt to gadījumos, kad āda ir apdegusi.
Pēc sarunas ar dermatologu sapratu, kā, baudot saules pozitīvo pusi, mazināt kaitējumu savai ādai, pasargāt no priekšlaicīgas novecošanās, grumbu veidošanās un nevēlamiem pigmentācijas plankumiem. Lai āda spētu atjaunoties, tai regulāri jāsaņem barības vielas, tāpēc man šai vasarai ir vajadzīgi trīs efektīvi sabiedrotie – saules aizsargkrēms ar SPF, LYL sunD3 sprejs un LYL ASTAXANthin, kas iedarbojas uz visiem ādas slāņiem, atbalstot skaistumu no iekšienes!
Šis nebija stāsts par to, ka no saules ir jābaidās, gluži otrādi – šis bija stāsts par to, kā baudīt sauli gudri un ar mīlestību pret sevi!
Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.