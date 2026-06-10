Aptauja: Gandrīz 80% Latvijas iedzīvotāju digitālajās platformās atklāj jaunus vietējos uzņēmumus
Jaunākā "Ipsos" sabiedriskās domas aptauja liecina, ka digitālās piegādes platformas kļuvušas par nozīmīgu kanālu vietējo uzņēmumu atklāšanai un kā jaunu, tā esošo klientu sasniegšanai. 78% Latvijas iedzīvotāju, kuri pēdējā gada laikā izmantojuši ēdiena vai pārtikas piegādes platformas, atzīst, ka tajās atklājuši jaunus vietējos restorānus vai veikalus.
Digitālās platformas Latvijā vairs netiek uztvertas tikai kā piegādes pakalpojums. "Ipsos" aptaujas rezultāti liecina, ka tās kļūst par arvien nozīmīgāku vietējās uzņēmējdarbības ekosistēmas daļu, palīdzot restorāniem, veikaliem un citiem vietējiem uzņēmumiem palielināt savu redzamību, piesaistīt jaunus klientus un attīstīt darbību arvien modernākā un digitalizētākā vidē.
"Ipsos" aptaujas dati arī rāda, ka Latvijas iedzīvotāji novērtē vietējo uzņēmumu nozīmi ekonomikā un ir gatavi tos atbalstīt. Ja būtu iespējams iegādāties vienu un to pašu produktu par līdzīgu cenu un līdzīgos apstākļos, gandrīz puse respondentu (46%) izvēlētos pasūtīt no vietējiem veikaliem, izmantojot tādas piegādes platformas kā “Wolt”, savukārt tikai 15% dotu priekšroku globālajiem e-komercijas uzņēmumiem, piemēram, "Amazon" vai "eBay".
Digitālās platformas palīdz vietējiem uzņēmumiem sasniegt klientus
Aptaujas rezultāti apstiprina, ka piegādes platformas kļūst par nozīmīgu vietējo uzņēmumu redzamības veicinātāju. Vairāk nekā trīs ceturtdaļas jeb 78% cilvēku, kuri pēdējo 12 mēnešu laikā izmantojuši ēdiena vai pārtikas piegādes pakalpojumus, norāda, ka ar šo platformu starpniecību ir atklājuši jaunus vietējos restorānus vai veikalus. Tas liecina, ka digitālās platformas kalpo ne tikai kā piegādes rīks, bet arī kā uzņēmumu atklāšanas kanāls, palīdzot vietējiem uzņēmumiem sasniegt jaunus klientus, veidot atpazīstamību un konkurēt par patērētāju uzmanību.
Vairāk nekā puse (58%) aptaujāto uzskata, ka piegādes platformas palīdz vietējiem uzņēmumiem sasniegt klientus un attīstīt savu darbību, tādējādi veicinot vietējo ekonomiku. Šī pārliecība ir īpaši izteikta jaunāko respondentu vidū. 71% iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 34 gadiem uzskata, ka piegādes platformas sniedz būtisku atbalstu vietējiem uzņēmumiem.
Piegādes pakalpojumi kā daļa no ikdienas
Pētījumā iegūtie dati arī liecina, ka piegādes platformu izmantošana Latvijā kļūst arvien izplatītāka. Pēdējā gada laikā ēdiena vai pārtikas piegādes pakalpojumus, piemēram, “Wolt”, izmantojuši 43% Latvijas iedzīvotāju. Vairāk nekā puse no tiem (56%) veic pasūtījumus vismaz reizi mēnesī.
Gandrīz puse respondentu (48%) norāda, ka piegādes platformas uzlabo viņu ikdienu, palīdzot ietaupīt laiku, vienkāršot ikdienas iepirkšanos un nodrošinot ērtāku piekļuvi pārtikai, gatavam ēdienam un citām ikdienā nepieciešamām precēm sev izdevīgā laikā un vietā. Vispozitīvāk par to izsakās jaunieši – 72% respondentu vecumā no 18 līdz 34 gadiem uzskata, ka piegādes platformas uzlabo viņu ikdienas dzīvi. Savukārt reģionālā griezumā visaugstākais pozitīvais vērtējums ir Rīgā, kur 64% iedzīvotāju atzīst šo platformu pozitīvo ietekmi.
Kopumā aptaujas rezultāti liecina, ka digitālās platformas kļūst par arvien nozīmīgāku vietējās ekonomikas un ikdienas dzīves sastāvdaļu Latvijā. Papildus ērtai piekļuvei ikdienā nepieciešamajām precēm tās palīdz vietējiem uzņēmumiem sasniegt jaunus klientus, veicina uzņēmumu atklāšanu un stiprina to saikni ar vietējām kopienām.
Par pētījumu
Pētījumu pasūtīja “Wolt”, un to neatkarīgi veica "'Ipsos'' laika posmā no 2026. gada janvāra līdz martam, izmantojot tiešsaistes aptaujas. Pētījumā piedalījās aptuveni 1000 respondentu vecumā no 18 līdz 75 gadiem.