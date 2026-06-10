“Ar ko Veselības ministrija nodarbojas?” LVSADA asi kritizē VM par nozares priekšlikumu noraidīšanu
Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbied“Ar ko Veselības ministrija nodarbojas?” LVSADA asi kritizē VM par nozares priekšlikumu noraidīšanurība (LVSADA) pārmet Veselības ministrijai (VM) atteikšanos valdības rīcības plānā iekļaut vairākus nozares organizāciju priekšlikumus veselības aprūpes sistēmas stiprināšanai, informēja arodbiedrības darba koordinētāja Gunta Birzgale.
Arodbiedrība pauž satraukumu par VM "attieksmi pret nozares organizāciju priekšlikumiem valdības rīcības plāna izstrādē". LVSADA ieskatā, ministrijas oficiālās atbildes liecina, ka virkne priekšlikumu veselības aprūpes stiprināšanai noraidīti nevis satura vai finanšu apsvērumu dēļ, bet gan skaidrojot, ka tos šīs valdības laikā nebūs iespējams īstenot.
Starp noraidītajiem priekšlikumiem, pēc LVSADA paustā, ir pasākumi veselības aprūpes cilvēkresursu krīzes mazināšanai, primārās veselības aprūpes stiprināšanai, profilakses un agrīnās diagnostikas attīstībai, kā arī ģimenes ārstu tīkla gatavības uzlabošanai krīzes situācijās.
Arodbiedrība kritizē arī to, ka VM valdības rīcības plānā nav paredzējusi konkrētus pasākumus veselības aprūpes speciālistu piesaistei un noturēšanai. LVSADA norāda, ka personāla trūkums jau patlaban ir viens no galvenajiem draudiem veselības aprūpes sistēmas ilgtspējai.
Tāpat esot noraidīti priekšlikumi stiprināt primāro veselības aprūpi un profilakses pasākumus, kas, arodbiedrības vērtējumā, ir būtiski gan iedzīvotāju veselības uzlabošanai, gan veselības aprūpes izmaksu mazināšanai ilgtermiņā.
LVSADA priekšsēdētāja Līga Bāriņa uzsver, ka veselības aprūpes sistēmas attīstībai nepieciešami pārdomāti lēmumi un reāls dialogs ar nozarē strādājošajiem, nevis "formālas atrakstīšanās".
"Ja ministrijas atbilde uz personāla trūkumu, profilakses nepietiekamību un primārās aprūpes problēmām ir "nepaspēsim", tad rodas pamatots jautājums, ar ko Veselības ministrija nodarbojas?", izsakās Bāriņa. Viņa atzīmē, ka mediķi ik dienu uzņemas atbildību par cilvēku veselību un dzīvību un sabiedrībai ir tiesības arī no ministrijas sagaidīt atbildību, rīcību un rezultātus.
Tāpat LVSADA peļ VM nostāju slimnīcu tīkla reformas jautājumā. Arodbiedrība aicinājusi pirms galīgo lēmumu pieņemšanas veikt reformas ietekmes izvērtējumu uz pacientu pieejamību, ārstniecības personu nodarbinātību un reģionālo attīstību, tomēr ministrija šo priekšlikumu esot noraidījusi.
Arodbiedrība norāda, ka, ministrijai aizbildinoties ar laika trūkumu, ārstniecības iestādes visā Latvijā turpina strādāt personāla deficīta apstākļos, bet pacienti saskaras ar garām rindām un nevienlīdzīgu veselības aprūpes pieejamību. Arodbiedrība uzskata, ka šīs problēmas nevar atlikt līdz nākamajai valdībai.
LVSADA aicina Ministru prezidentu un Ministru kabinetu kritiski izvērtēt VM darbu un pieprasīt skaidru rīcības plānu ar konkrētiem, izmērāmiem rezultātiem veselības aprūpes sistēmas stiprināšanai.
Kā vēstīts, premjers Andris Kulbergs (AS) valdības ministriem uzdevis katram sagatavot trīs darbus, kurus viņi gatavi panākt šīs valdības laikā. Īso prioritāro darbu plānā jāietver trīs konkrētus uzdevumus, sasniedzamu rezultātu, izpildes termiņu un nepieciešamos normatīvo aktu grozījumus vai organizatoriskos risinājumus, minēts valdības koalīcijas līgumā.
LVSADA no veselības ministra Hosama Abu Meri (JV) turpmākajā valdības darbā sagaida slimnīcu tīkla reformas pārskatīšanu un sarunas par veselības aprūpē strādājošo atalgojumu, iepriekš sacīja arodbiedrības vadītāja. Vērtējot Abu Meri palikšanu veselības ministra amatā, Bāriņa pauda, ka "jādzīvo ar to, kas ir" un ka daudzos jautājumos arodbiedrībai vienprātības ar ministru nav.
Arodbiedrības vadītāja arī kritizējusi Abu Meri līdzšinējo pieeju sociālajam dialogam. Viņa sagaida, ka turpmāk ministrs to uzturēs "pienācīgā līmenī", nevis runās tikai tad, kad notiek kas ārkārtējs un sociālie partneri norāda uz dialoga nepieciešamību.
Viņas ieskatā, lielu daļu jautājumu ministrs risinot ar sev pietuvinātiem cilvēkiem, kas viņam ir izdevīgi. "Ir tomēr arī sociālie partneri - darba devēji un darba ņēmēji," paudusi Bāriņa.
Viņa arī neizslēdza iespēju, ka gadījumā, ja nekas no LVSADA uzskaitītā netiks mainīts, arodbiedrība varētu atkārtoti izteikt neuzticību ministram.