Bioloģiskais pulkstenis steidzas: 5 pazīmes, ka organisms noveco priekšlaicīgi
Vai jums kādreiz tā ir gadījies: uzlūkojat sava vecuma cilvēku, bet viņš izskatās un jūtas vismaz desmit gadus jaunāks? Tā nav tikai veiksme ģenētikas loterijā. Zinātnieki jau sen nošķir hronoloģisko vecumu (cik gadus esam nodzīvojuši) no bioloģiskā vecuma (cik lielā mērā ir nolietojušies mūsu orgāni un organisma sistēmas).
Dažkārt mūsu ķermenis sāk sūtīt brīdinājuma signālus, it kā sakot: "Mēs novecojam pārāk ātri, ir laiks piebremzēt." Kā laikus pamanīt, ka organisms ir ieslēdzis paātrinātas novecošanās režīmu? Lūk, piecas ne tik acīmredzamas pazīmes, kurām vērts pievērst uzmanību.
Pastāvīgs ādas sausums un plānināšanās
Āda ir viens no pirmajiem orgāniem, kas atspoguļo organisma novecošanās procesus. Ja tā kļūst pastāvīgi sausa, plānāka, zaudē elastību un tajā arvien vieglāk veidojas sīkas grumbiņas, tas var liecināt ne tikai par nepietiekamu mitrināšanu, bet arī par paātrinātu bioloģisko novecošanos.
Ar gadiem samazinās kolagēna un elastīna ražošana, pasliktinās ādas spēja aizturēt mitrumu un atjaunoties. Ja šādas pārmaiņas parādās agrāk, nekā būtu sagaidāms jūsu vecumā, tas var būt signāls, ka organisms noveco straujāk, nekā vajadzētu.
Daudzi blāvu sejas krāsu, ādas lobīšanos un pēkšņi parādījušos sīko grumbiņu tīklu noraksta uz nepiemērotu krēmu vai sauso gaisu birojā. Taču āda ir iekšējo procesu spogulis.
Ar vecumu dabiski palēninās kolagēna un elastīna veidošanās. Tomēr, ja šis process sākas pārāk agri, āda zaudē spēju saglabāt mitrumu un atjaunoties pēc sīkiem bojājumiem.
Ja ādas aizsargfunkcijas ir traucētas, tā kļūst īpaši jutīga, bet zilumi vai skrāpējumi, kas agrāk sadzija pāris dienu laikā, tagad uz ķermeņa saglabājas vairākas nedēļas. Tas ir skaidrs signāls, ka audu reģenerācija ir palēninājusies.
Nogurums jau no paša rīta
Ja guļat ieteicamās 7–8 stundas, bet pamostaties ar sajūtu, it kā visu nakti būtu smagi strādājis, tas ir iemesls aizdomāties.
Paātrināta bioloģiskā novecošanās ir cieši saistīta ar mitohondriju darbības pasliktināšanos. Mitohondriji ir sīkas "enerģijas stacijas" mūsu šūnās. Ja tie nolietojas ilgstoša stresa, neveselīga uztura vai slēptu iekaisuma procesu dēļ, samazinās šūnu enerģijas ražošana. Organisms pāriet taupības režīmā, un ikdienas pienākumiem vienkārši vairs nepietiek spēka.
Jūs sākat vilkt kājas vai zaudēt līdzsvaru
Pievērsiet uzmanību savai gaitai un koordinācijai. Vai esat pamanījis, ka arvien biežāk paklūpat uz līdzenas vietas, aizķeraties aiz stūriem vai jums kļuvis grūtāk ātri uzvilkt apavus, stāvot uz vienas kājas?
Pēc 30 gadu vecuma cilvēks dabiski sāk zaudēt muskuļu masu — šo procesu sauc par sarkopēniju. Ja fiziskās aktivitātes tiek atstātas novārtā, muskuļus pakāpeniski aizstāj taukaudi. Muskuļu vājums izraisa stājas izmaiņas, līdzsvara zudumu un gaitas palēnināšanos.
Zinātnieki ir pierādījuši, ka ierastā iešanas ātruma samazināšanās ir viens no precīzākajiem priekšlaicīgas smadzeņu un sirds-asinsvadu sistēmas novecošanās rādītājiem.
Atmiņas problēmas un "migla galvā"
"Kur es noliku atslēgas?", "Kā sauca to aktieri?", "Kāpēc es atnācu uz virtuvi?" — šādas situācijas gadās ikvienam. Taču, ja aizmāršība un "migla galvā" kļūst par ikdienas pavadoni, visu norakstīt uz neuzmanību var būt bīstami.
Priekšlaicīga asinsvadu novecošanās pasliktina smadzeņu apasiņošanu. Tā rezultātā samazinās koncentrēšanās spējas, kļūst grūtāk uztvert jaunu informāciju un ātri pārslēgties starp dažādiem uzdevumiem. Hroniska miega trūkuma un paaugstināta stresa hormona kortizola ietekmē smadzenes burtiski sāk novecot ātrāk, nekā vajadzētu.
Pamošanās nakts vidū
Kvalitatīvs miegs ir viens no svarīgākajiem un pieejamākajiem organisma atjaunošanās mehānismiem. Tieši miega laikā tiek ražots somatotropīns jeb augšanas un audu atjaunošanās hormons, kā arī melatonīns.
Ja jūs aizmiegat bez grūtībām, bet regulāri pamostaties ap pulksten trijiem vai četriem naktī ar trauksmes sajūtu un vairs nespējat aizmigt līdz rītam, tas var liecināt par bioloģiskā pulksteņa darbības traucējumiem.
Agrīna pamošanās bieži norāda uz hormonālu disbalansu un nervu sistēmas pārslodzi. Bez pietiekamām dziļā miega fāzēm organisms nespēj pilnvērtīgi veikt šūnu atjaunošanas un "tehniskās apkopes" procesus, kas paātrina visu orgānu novecošanos.
Ko darīt, ja pamanāt šīs pazīmes?
Atšķirībā no pasē norādītā vecuma, bioloģiskais vecums ir daudz elastīgāks rādītājs. To zināmā mērā iespējams pat "pagriezt atpakaļ". Organismam piemīt pārsteidzoša spēja atjaunoties, ja tiek novērsti galvenie nolietošanās faktori.
- Kontrolējiet cukura patēriņu un glikāciju. Pārmērīgs cukura daudzums uzturā veicina kolagēna šķiedru salipšanu jeb glikāciju, kā rezultātā asinsvadi un āda kļūst mazāk elastīgi un ātrāk noveco.
- Kustieties vairāk. Pat 20 minūšu ilga ikdienas vingrošana vai raita pastaiga stimulē jaunu mitohondriju veidošanos un palīdz organismam efektīvāk ražot enerģiju.
- Samaziniet iekaisuma procesus organismā. Iekļaujiet uzturā vairāk antioksidantiem bagātu produktu — zaļumus, ogas, treknās zivis — un, visbeidzot, nodrošiniet sev pietiekami daudz miega.
Mūsu ķermenis nepārtraukti ar mums sazinās. Galvenais ir iemācīties sadzirdēt tā signālus, pirms tie pārvēršas par hroniskām saslimšanām un nopietnām veselības problēmām.