Izvērtē seksuālā vardarbībā vainotā mācītāja Rolanda Eimaņa piemērotību garīdznieka amatam
Luterāņu mācītājs Rolands Eimanis, kuru divas sievietes vainojušas, ka viņš viņas seksuāli izmantojis vēl kā nepilngadīgas meitenes, savulaik atbildējis par jauno mācītāju izglītošanu – bijis Lutera akadēmijas rektora amata izpildītājs. Viņš kalpojis Latvijas draudzēs, bet vēlāk emigrējis uz Vāciju un tagad tur aprūpē vietējās latviešu draudzes. Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē izplatījusi paziņojumu, skaidrojot savu attieksmi pret seksa skandālā iesaistīto garīdznieku.
Jauns.lv jau rakstīja, ka divas sievietes portālam “Delfi” apgalvojušas, ka bērnībā un pusaudžu gados piedzīvojušas seksuālu izmantošanu no luterāņu mācītāja Rolanda Eimaņa. Aprakstītie notikumi norisinājušies divtūkstošo gadu sākumā, kad sievietes bijušas nepilngadīgas un iesaistījušās draudzes dzīvē Baldonē.
Sievietes apgalvoja, ka Rolands Eimanis pakāpeniski izveidojis ar viņām uzticības attiecības un vēlāk iesaistījis seksuāla rakstura darbībās, kas vairākkārt notikušas mācītāja mājās. Viena no sievietēm, jau būdama pieaugusi, par notikušo vērsusies Valsts policijā, kas atteikusi kriminālprocesa sākšanu, pamatojoties uz noilgumu, jo iespējamās darbības kvalificētas kā nepilngadīgā “labprātīga” iesaistīšana seksuālās darbībās. Viņa nav pārsūdzējusi policijas atteikumu, bet apsver iespēju to darīt atkārtoti.
Neskaidras izcelsmes narkotikas
Abas sievietes sniegušas liecības “Delfi”, lai iedrošinātu citas iespējamās cietušās vērsties pēc palīdzības. Sievietes citastarp norāda, ka Rolands Eimanis bieži lietojis marihuānu. Viņas pauda pārliecību, ka Valsts policijas savulaik publiskotajās fotogrāfijās par Baldonē atklātu marihuānas audzēšanu redzama mācītāja siltumnīca. Kā liecina prokuratūras informācija, lietā par narkotisko vielu glabāšanu Baldonē 2018. gadā kāda 1968. gadā dzimusi persona notiesāta nosacīti uz 3,5 gadiem.
2018. gada jūlijā Valsts policija ziņoja: “Baldonē no marihuānas audzētāja atsavina marihuānu, hašišu un psihotropos medikamentus. 17. jūlijā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Baložu iecirkņa policisti ieradās vīrieša dzīvesvietā, lai veiktu sankcionētu kratīšanu. Tās laikā privātmājas teritorijas siltumnīcā tika uzieti trīs marihuānas stādi. Kopējais nežāvētas marihuānas svars ir 210 gramu. Turpinot veikt kratīšanu, privātmājā tika uzieti vēl 69 grami žāvētas marihuānas, neliels daudzums hašiša, 13 tabletes tramadola un trīs tabletes klonazepāma. Mājokļa saimnieks nevarēja apliecināt šo psihotropo recepšu medikamentu nepieciešamību.
Likumsargi atsavināja visas narkotiskās un psihotropās vielas, kā arī LED lampu, kas bija izmantota marihuānas žāvēšanai. 1968. gadā dzimušais narkotiku glabātājs turpat tika aizturēts. Ņemot vērā, ka pastāvēja aizdomas, ka vīrietis atrodas narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē, viņam tika nozīmēta ekspertīze.
Aizdomās turētais iepriekš nav nonācis policijas redzeslokā. Pašreizējā informācija liecina, ka vīrietis ar marihuānas audzēšanu nodarbojies ilgstoši. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253. panta pirmās daļas – par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos un glabāšanu bez nolūka tās realizēt. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.”
Bijušais Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) arhibīskaps Jānis Vanags apstiprināja, ka zinājis par Rolanda Eimaņa marihuānas lietošanu it kā veselības stāvokļa dēļ un saņēmis ziņas par morāla rakstura pārkāpumiem. Rolanda Eimaņa rīcība savulaik novedusi pie laulības šķiršanas un viņa pārcelšanas no kalpošanas Rīgā uz provinci.
Vēlāk Rolands Eimanis pievienojies Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai pasaulē (LELBP) un sāka kalpot Vācijas latviešu draudzēs. Pats mācītājs “Delfi” rakstiski paziņojis, ka “nevienu nav izmantojis un pavedinājis”, bet uz citiem jautājumiem pēc būtības neesot atbildējis.
Baznīcas vadība: “Izvērtējam ar vislielāko nopietnību”
LELBP arhibīskaps Kārlis Žols, arhibīskape emeritus Lauma Zušēvica, arhibīskaps emeritus, LELBP Vācijas apgabala prāvests Elmārs Ernsts Rozītis un LELBP viceprezidente, arhibīskapa garīgāsvietniece prāveste Anita Vārsberga-Pāže dienu pēc Rolnadam Eimanim izvirzītām apsūdzībām izplatīja paziņojumu, kurā teikts:
“Tūlīt pēc tam, kad plašsaziņas līdzekļos tika publiskotas apsūdzības mācītājam Rolandam Eimanim, tostarp apsūdzības par iespējamu seksuālu vardarbību pret nepilngadīgām personām laikā no aptuveni 2003. līdz 2008. gadam, apliecinām, ka šīs pret mācītāju publiski izvirzītās apsūdzības izvērtējam ar vislielāko nopietnību. Minētās apsūdzības attiecas uz laiku, kad mācītājs Rolands Eimanis vēl nekalpoja mūsu Baznīcā.
Mūsu Baznīca pret šāda rakstura apsūdzībām izturas ar visdziļāko nopietnību neatkarīgi no tā, cik ilgs laiks pagājis kopš iespējamajiem notikumiem.
Vienlaikus vēlamies paust līdzjūtību un atbalstu personām, kuras uzskata, ka ir cietušas no šādas rīcības, kā arī patiesu nožēlu, ja publiskotās apsūdzības apstiprināsies.
Kamēr tiek precīzi noskaidroti visi lietas apstākļi, izvērtējam arī mācītāja Rolanda Eimaņa pašreizējo kalpošanu mūsu Baznīcā. LELBP Virsvalde un LELBP Vācijas apgabals, kurā mācītājs Rolands Eimanis kalpo kopš 2019. gada, pašlaik apzina iespējas nodrošināt turpmāku viņa aprūpē esošo draudžu garīgo aprūpi.”
Kas ir Rolands Eimanis?
1968. gadā dzimušais Rolands Eimanis par mācītāju ordinēts 1995. gada 27. novembris. 1998 – 2016. Iesākumā bijis LELB Mežaparka un Baldones draudžu mācītājs, bet vēlāk - prorektors un rektora pienākumu izpildītājs LELB augstākajā mācību iestādē - Lutera akadēmija, kas sagatavo jaunos mācītājus un citu garīgo personālu kalpošanai draudzēs. No 2015. gada viņš uz pāris gadiem devās sabata atvaļinājumā, tas ir - ilgstošā profesijas pārtraukumā jeb pagarinātā atvaļinājumā, ko izmanto, lai atpūstos, novērstu izdegšanu, mācītos vai pievērstos personiskiem mērķiem. Pēc tam no 2017. līdz 2019. gadam kalpoja Jaunjelgavas, Daudzeses un Seces draudzēs.
2019. gadā viņš devās emigrācijā uz Vāciju, pievienojās LELBP un sāka aprūpēt vietējās latviešu draudzes Frankfurtē, Freiburgā, Minhenē, Bad Krocingenā, Manheimā-Ludvigshāfenā un Vircburgā draudzēs.
Plašāku ievērību ārpus Baznīcas viņš izpelnījies kā garīgu pārdomu rakstu, audio un video materiālu autors, kā arī aktīvu līdzdalību diasporas latviešu pasākumos Vācijā un Beļģijā.
Sašutums un vilšanās
Luterāņu draudžu locekļi sociālajos tīklos komentē notikušo:
Guntis Jozēns: Pilnīgs sviests! Kāpēc vajag diskreditēt ļoti labu mācītāju un vienkārši labu cilvēku?”
Anita Rubene: “Kādas nepatiesības var publicēt, izskatīt un vēl linča tiesu sociālajos tīklos sarīkot?! Tā jau baznīca kļuvusi pārlieku liberāla, sekulāra. Es mācītāju pazīstu tik sen, ka sākumu neatceros. Vēl Lutera akadēmijā bija mans pedagogs. Baldonē braucu uz dievkalpojumiem, kad mācītājs kalpoja. Aizvērtām acīm varu galvot par viņu kā Dieva vīru.”
Elīze Zaļuma: “Vakar ieraudzīju rakstu par mūsu “Mācītāju” Rolandu Eimani. Tajā brīdī, kārtējo reizi, šķiet, mana kāda ilūziju pasaules daļa atkal nobruka. Raudāju arī es, vaicājot: Dievs, nu kāpēc? (..)
Bībelē vairrākkārtīgi ir rakstīts, ka nāks viltus sludinātāji, kas izmantos Dieva vārdu savam labumam. Zinām, ka tas jau ir noticis, notiek, un arī šis…, tomēr savā naivumā ticēju, ka tā ir vēsture un - ne jau “pie mums”. Ne jau “ mūsu mācītājs”!
Man šodien sāp par šīm meitenēm un arī citiem simtiem, tūkstošiem bērnu, kas cietuši no šiem “…”. Man nav piemērotu vārdu, lai aprakstītu šādu noziegumu veicējus. Man sāp sirds, ja šādi gadījumi liek cilvēkiem novirzīties no Dieva, tomēr, redziet, Dievs cilvēkiem joprojām ir devis brīvo gribu, izvēli, vai ne? Un kāda tā būs, tas jau katra paša ziņā…
Es veros pa asarās izmirkušo logu un domāju - cik vispār nozīmīgs, svarīgs ir tas, ko te rakstu. Varbūt, gluži kā Dievs, vajag reizēm tikai vērot… No malas…
Ticībā, ka pēc taisnības saņems ikviens!”