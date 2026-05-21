“Ūdens dzeršana ir kaitīga, izskalo labumus” - vai tiešām? Soctīklu baumas atspēko Laila Meija
Nesen sociālajos tīklos atkal virmoja diskusija par to, ka ieteiktā ūdens norma, kas dienā jāizdzer, esot kaitīga. Vai tiešām?
Čatotāji, lielākoties anonīmi, apgalvo, ka izdzertas astoņas glāzes ūdens jeb nepilni divi litri dienā nodara posta darbus organismā. Tiekot izskalotas minerālvielas un viss cits vērtīgais, kas organismam nepieciešams. Tā sauktās vadlīnijas ūdens dzeršanā esot izdomājums bez nopietna pamatojuma.
Vai tiešām ir pamats bažām, ka uzņemtā šķidruma daudzums var nodarīt skādi pretēji gaidītajam labumam, “jauns.lv” vaicāja uztura un dietoloģijas speciālistei, Rīgas Stradiņa universitātes docētājai, asociētai profesorei Dr. med. Lailai Meijai. Viņa uzsver – veseliem cilvēkiem par to nebūtu jāuztraucas: “Protams, jo vairāk uzņemam šķidrumu, jo vairāk ar urīnu izdalās no organisma arī tādas svarīgas minerālvielas kā nātrijs, kālijs, magnijs un citas. Parasti par elektrolītu zudumu runā, ja cilvēkam ir liela slodze, piemēram, viņš skrien maratonu karstā laikā un intensīvi svīst. Tādos gadījumos tīra ūdens vietā ieteicams dzert ar sāļiem bagātinātu. Arī sporta dzērieni satur šos elektrolītus.”
Profesore vēlreiz uzsver, ka ir runa par ļoti specifiskām situācijām, kad tiešām tīra ūdens dzeršana var kaitēt vēl vairāk. Tādas var būt arī medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, gadījumos, kad jālieto urīndzenoši preparāti. “Veseliem cilvēkiem tā nenotiek, tāpēc par to nebūtu jāsatraucas. Turklāt visas minerālvielas mēs uzņemam ar pārtiku, ja mums ir pilnvērtīgs uzturs,” norāda Laila Meija. Viņa atgādina, ka ieteiktie aptuveni divi litri ūdens dienā, ko vajadzētu uzņemt, ir pavisam normāls daudzums: “Ja runa ir par četriem pieciem litriem šķidruma dienā, tad tas ir daudz, jā. Un jāatceras, ka pie šķidrumiem pieskaitāma arī tēja, kafija, sulas, kefīrs, zupas. Pat maizē ir ūdens, nemaz nerunājot par augļiem un dārzeņiem. Tāpēc, ja gribam skrupulozi sekot līdzi uzņemtā šķidruma daudzumam, tad jāņem vērā arī apēstais.”
Tuvojoties vasarai un iespējamam karstumam, profesore vēl atgādina – jo vairāk kustamies, svīstam, jo vairāk šķidruma nepieciešams uzņemt. “Un atsevišķos gadījumos vajadzīgs ūdens ar sāļiem, bet tas noteikti neattiecas uz ikdienišķiem gadījumiem, kad vingrojam sporta zālē, ejam uz aerobiku, ar draugiem spēlējam volejbolu pludmalē u. tml. Runa ir par lielo sportu vai izņēmuma ļoti intensīvu slodzi.”
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas ""Ūdens dzeršana ir kaitīga, izskalo labumus" – vai tiešām? Soctīklu baumas atspēko Laila Meija" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.