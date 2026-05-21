Valmieras novadā atputekļo grants ielas un ceļus
Valmieras novadā ar putekļu absorbentu apstrādā grants seguma ielas un ceļus, lai mazinātu to putēšanu sausā laikā un ceļu tuvumā dzīvojošajiem iedzīvotājiem radītu komfortablākus dzīves apstākļus. Darbi visā novada teritorijā netiek veikti vienlaikus – atputekļošana tiek organizēta pakāpeniski, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tehnoloģiskajām prasībām un plānotajam darbu grafikam.
Valmierā darbi tika uzsākti otrdien, 19. maijā. Šonedēļ darbus plānots uzsākt arī Mazsalacas un Burtnieku apvienībā. Ielas un ceļi jau ir atputekļoti Kocēnu, Strenču un Rūjienas apvienības teritorijās. Savukārt Naukšēnu un Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībās putekļu absorbentu apstrādi plānots uzsākt maija beigās – jūnija sākumā. Aicina iedzīvotājus nenovietot automašīnas ielu un ceļu malās, lai varētu operatīvi un kvalitatīvi veikt atputekļošanu.
Pašvaldība novada teritorijā ir apzinājusi ielas un ceļu posmus, kas, jo īpaši karstā un sausā laikā, put pastiprināti, un kam primāri būtu nepieciešama apstrāde ar kalcija hlorīdu. Valmieras novada teritorijā apstrādi veic grantēto ielu un autoceļu posmos, kuri atrodas blīvāk apdzīvotās vietās un kur ir intensīvāka automašīnu satiksme. Šogad apstrāde notiek iepriekšējo gadu apjomā, izņemot ielās, kurās notiek remontdarbi un tām plānota dubultās virsmas apstrāde.
Putekļu absorbcijas materiāls pasargā grants ielu virskārtu no pārliekas izžūšanas un virsmas putēšanas, jo tam piemīt īpašība absorbēt mitrumu no atmosfēras gaisa, tā samazinot putekļu izdalīšanos. Tas nav kaitīgs cilvēkiem, dzīvniekiem un apkārtējai videi.
Speciālisti pašvaldībā norāda, ka ielu un ceļu apstrāde ar putekļu absorbentu nav paredzēta ilglaicīgai un pastāvīgai lietošanai, jo šis maisījums savu iedarbību pakāpeniski zaudē pēc lietavām vai ielu planēšanas (greiderēšanas). Efektivitāte atkarīga arī no darbu veikšanas kvalitātes, ceļa seguma stāvokļa, klimatiskajiem apstākļiem un satiksmes intensitātes. Ņemot vērā, ka regulāri apstrādāt visus Valmieras novada grantētos ceļus ar šo maisījumu nav iespējams, pašvaldība aicina autovadītājus sausā un karstā laikā samazināt braukšanas ātrumu, pārvietojoties gar mājām, kuras atrodas līdzās grants seguma autoceļam.