NBA MVP Gildžess-Aleksandrs ar rezultatīvu spēli palīdz čempionei izlīdzināt sēriju Rietumu finālā
Oklahomasitijas "Thunder" komanda trešdien izlīdzināja rezultātu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) Rietumu konferences finālā pret Sanantonio "Spurs".
"Thunder" savā laukumā bija pārāka ar 122:113 (31:31, 31:20, 34:37, 26:25) un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 1-1. Uzvaru aizēnoja Dželena Viljamsa trauma - pirmajā puslaikā aizsargs atsvaidzināja paceles cīpslas savainojumu, kura dēļ jau izlaidis sešas spēles šīs sezonas izslēgšanas turnīrā.
SGA STARRED IN GAME 2!— NBA (@NBA) May 21, 2026
⛈️ 30 PTS
⛈️ 4 REB
⛈️ 9 AST
⛈️ 2 BLK
THUNDER EVEN THE SERIES AT 1-1 IN THE WEST FINALS 🍿 pic.twitter.com/z73lxk6vLz
"Thunder" vienībā Šejs Gildžess-Aleksandrs guva 30 punktus, bet otrs rezultatīvākais ar 13 punktiem bija Alekss Karūzo. Pirmais aizvadīja savu 27. izslēgšanas maču, kurā viņš iemetis vismaz 30 punktus un šajā statistikas rādītājā apsteidza Raselu Vestbruku. Vairāk spēļu ar 30+ gūtiem punktiem "play off" ir Kevinam Durantam - 39.
"Spurs" rindās 25 punktus guva Stefons Kāsls, 22 punkti bija Devinam Vaselam, bet 21 punktu guva, 17 atlēkušās bumbas izcīnīja, sešas rezultatīvas piespēles atdeva un četrus metienus bloķēja Viktors Vembanjama.
Austrumu konferences finālsērijā Ņujorkas "Knicks" ar 1-0 ir vadībā pret Klīvlendas "Cavaliers". Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers".