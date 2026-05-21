Saeima atjauno deputāta mandātu Armandam Krauzem
Foto: Paula Čurkste/LETA
Saeima ceturtdien, 21. maijā, atjaunoja 14.Saeimas deputāta mandātu Armandam Krauzem.

Krauze tika ievēlēts 14.Saeimā, un deputāta mandātu viņš lūdzis atjaunot, jo beidzis pildīt zemkopības ministra amata pienākumus.

Tādējādi darbu parlamentā noslēdz Didzis Zemmers, kura deputāta mandātu Saeima apstiprināja uz laiku, kamēr no partijas “Zaļo un Zemnieku savienība” kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus.

Zemmers Saeimā strādāja  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu, Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijā.

