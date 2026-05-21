Mercs ierosina piešķirt Ukrainai asociētās ES dalībvalsts statusu
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs ierosinājis piešķirt Ukrainai asociētās Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts statusu bez balsstiesībām, liecina ceturtdien aģentūras AFP rīcībā nonākusī vēstule.
Ideja, ko Mercs saviem ES kolēģiem izteicis vēl aprīlī, paredz, ka Ukrainas prezidents varēs piedalīties bloka samitos, taču viņam nebūs tiesību tajos balsot.
Merca priekšlikums paredz, ka Kijivai būs savs pārstāvis arī Eiropas Komisijā (EK), kā arī deputāti Eiropas Parlamentā (EP), taču tiem nebūs balsstiesību.
EK prezidentei Urzulai fon der Leienai un Eiropadomes priekšsēdētājam Antoniu Koštam adresētajā Merca vēstulē teikts, ka ES savstarpējās palīdzības klauzula attieksies arī uz Ukrainu, kas varēs daļēji saņemt arī līdzekļus no bloka budžeta.
"Ir acīmredzami, ka nespēsim īsā laikā pabeigt [Ukrainas] uzņemšanas procesu, ņemot vērā neskaitāmos šķēršļus, kā arī ratifikācijas procesa politiskās problēmas," norāda Vācijas kanclers.
Mercs norāda, ka piedāvā politisku risinājumu, kas nekavējoties pavirzīs Ukrainu daudz tuvāk ES un tās galvenajām institūcijām.
Tomēr Merca priekšlikumu ar skepsi var uztvert gan citas ES dalībvalstis, gan Ukraina.
Kijiva cenšas pēc iespējas ātrāk pievienoties ES un bažījas, ka jebkādi pagaidu risinājumi var iesaldēt iestāšanās procesu pusceļā.
Vācijas kanclers tomēr uzstāj, ka viņš joprojām vēlas, lai Ukraina galu galā kļūtu par pilntiesīgu ES dalībvalsti, un aicina nekavējoties atvērt visas iestāšanās sarunu sadaļas.