Jauniestudējuma "Indrāni" pirmizrāde
Trešdien, 20. maijā, Jaunā Rīgas teātra Lielajā zālē notika ievērojamā latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa lugas “Indrāni” pirmizrāde.
FOTO: Daudziņa, Ceriņa, Zatleru pāris un citi viesi bauda jauniestudējuma "Indrāni" pirmizrādi
Trešdien, 20. maijā, Jaunā Rīgas teātra Lielajā zālē notika ievērojamā latviešu rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa lugas “Indrāni” pirmizrāde.
Izrādi veidoja jaunais režisors Gerds Lapoška, ciešā sadarbībā ar scenogrāfi Moniku Korpu. “Blaumaņa varoņi ir mūsu spogulis, kurā atrodam gan labo, gan slikto, pretrunīgo, traumēto. Šī luga liek klausīties Latvijas ‘putnus’, mātes raudas, bērna smieklus, kokus un pamestas ligzdas… Meklējot, kas ar mums ir noticis, kas notiek šobrīd un kā rīkoties tālāk, mēs visi kļūstam par Indrānu varoņiem,” par izrādi pauž režisors.
Jāpiemin, ka Latvijas Kultūras kanonā iekļautā luga “Indrāni”, kas pirmoreiz iestudēta 1904. gadā, vēl šobrīd skar sāpīgas paaudžu konflikta un morāles dilemmas, kas atbilst mūsdienu sabiedrības realitātei. Rūdolfs Blaumanis lugas sākumā raksta: “Darbība notiek mūsdienās.” Viņa, iespējams, nejaušā tālredzība bijusi dziļa: īpaši šobrīd līdzība starp toreizējiem “mums” un tagadējiem “mums” kļūst arvien sāpīgāka. Senie strīdi pārtapuši tagadnes skaļajās balsīs un arī lielajā klusēšanā.
Radošajā komandā darbojas scenogrāfes asistente Justīne Jasjukeviča, kostīmu māksliniece Kristīne Pasternaka, gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš un video mākslinieks Toms Zeļģis. Muzikālo noformējumu nodrošināja grupa “Alejas”. Galvenās lomas izrādē atveido Baiba Broka, Kaspars Znotiņš, Vilis Daudziņš, Sandra Kļaviņa, Agate Krista, Toms Harjo, Evelīna Priede, Ričards Murāns, Jana Čivželi un Elīza Dombrovska. Biļetes uz maija izrādēm ir izpārdotas, bet vēl pieejamas vietas 19., 20., 21. jūnijā un 25. augustā.