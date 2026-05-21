Princeses Beatrise un Eiženija dosies uz karaliskajām kāzām, bet Harijs nav ielūgts
Princese Beatrise un Eiženija pēc ilgāka laika varētu atkal pievienoties karaliskajai ģimenei publiskā pasākumā, taču princis Harijs uzaicinājumu nav saņēmis. Jau pēc dažām nedēļām princeses Annas dēls Pīters Filipss precēsies ar Harietu Sperlingu, un ģimenes kāzās gaidāma daudzu britu karaļnama pārstāvju klātbūtne.
Tiek ziņots, ka uz 6. jūnijā paredzētajām kāzām uzaicinātas arī princeses Beatrise un Eiženija — Endrū Mauntbatena-Vindzora un Sāras Fērgusones meitas. Ceremonija notiks Glosteršīrā, un tajā, domājams, piedalīsies arī karalis Čārlzs ar karalieni Kamillu, kā arī Velsas princis Viljams un princese Ketrīna.
Ja Beatrise un Eiženija, kura šobrīd ir trešā bērna gaidībās, patiešām nolems apmeklēt kāzas, tā būs pirmā reize kopš janvārī publiskotajiem Epstīna dokumentiem, kad abas redzētas kopā ar citiem karaliskās ģimenes pārstāvjiem. Pēc šo dokumentu publiskošanas atkal uzvirmoja runas par viņu vecāku saistību ar pedofilu Džefriju Epstīnu.
Lieldienās abas māsas neapmeklēja dievkalpojumu Vindzorā kopā ar pārējo karalisko ģimeni, lai gan iepriekšējos gados tajā piedalījušās vairakkārt.
Avots izdevumam “The Sun” norādījis: “Karaliskajai ģimenei šobrīd vajadzīgas labas ziņas, un nekas nesaliedē labāk par lielām kāzām baznīcā. Beatrise ieradīsies, bet Eiženija, kura ir otrajā grūtniecības trimestrī, cer piedalīties. Karalis allaž ir vēlējies, lai abas joprojām būtu daļa no ģimenes. Viņš skaidri licis saprast, ka ģimenes pasākumos viņas ir gaidītas.”
Zināms, ka Beatrises un Eiženijas vecāki uz kāzām nav aicināti. Tāpat ielūgumu nav saņēmis arī princis Harijs, kura attiecības ar brāli Viljamu jau ilgāku laiku ir saspīlētas. Princis Viljams, visticamāk, ceremoniju apmeklēs.
Kāds avots žurnālam “Hello!” atklājis: “Pīters un Harijs jau vairākus gadus nav sazinājušies. Viņi ir atsvešinājušies, tāpēc Harijs nav uzaicināts.”
Pīters FIlipss ir nelaiķes karalienes Elizabetes II vecākais mazdēls un karaļa Čārlza māsasdēls. Par saderināšanos ar Harietu viņš paziņoja pagājušā gada augustā.
48 gadus vecais Pīters, kurš ir 19. rindā uz britu troni, iepriekš bija precējies ar Otumu Kelliju. Viņiem ir divas meitas — Aila un Savanna. Pēc tam viņš bija ilgstošās attiecībās ar Lindsiju Volisu, bet 2024. gadā abi šķīrās. Vēlāk Pīters iepazinās ar Harietu — bērnu medmāsu, kurai ir tīņu vecuma meita Džordžija. Pirmoreiz kā pāris abi kopā apmeklēja jāšanas sacensības Badmintonā (Anglijā) 2024. gada vasarā. Šajā pasākumā Harieta iepazinās ar nākamo vīramāti princesi Annu, Pītera māsu Zāru un karalieni Kamillu.
Pagājušā gada jūnijā abi kopā apmeklēja arī karaliskās zirgu skriešanās sacīkstes Askotā. Harieta pirmoreiz piedalījās karaliskajā procesijā, sēžot vienā no greznajām karietēm. Tā tika uzskatīta par būtisku zīmi, ka viņa kļūst par daļu no karaļnama.
Dažas nedēļas vēlāk pāris paziņoja par saderināšanos. Pīters Harietu bildināja, pasniedzot gredzenu ar iespaidīgu briljantu. To radījusi tā pati juvelieru firma, kurš savulaik izgatavoja arī nelaiķes karalienes saderināšanās gredzenu.
Ar savu pirmo sievu Otumu Pīters apprecējās 2008. gada maijā Svētā Džordža kapelā Vindzorā. Kāzās piedalījās gan karaliene Elizabete II un princis Filips, gan Pītera brālēns princis Harijs. Lai gan princis Viljams uz ceremoniju nevarēja ierasties, uzaicināta bija arī tolaik vēl neprecētā Keita Midltone. Tiek uzskatīts, ka tieši šajās kāzās viņa pirmoreiz personīgi satikusi karalieni.