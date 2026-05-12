Rezidents stāsta par darbu Liepājas Reģionālajā slimnīcā
Latvijas Universitātes rezidents Deivids Nils Vaitkus Liepājas Reģionālajā slimnīcā iegūst plašu internās medicīnas pieredzi un mērķtiecīgi virzās uz ģimenes ārsta profesiju, lai pacientus pavadītu visā dzīves garumā. Atbalstošā slimnīcas vide un piederība Kurzemei stiprina viņa vēlmi nākotnē veidot savu praksi Liepājā.
Liepājas Reģionālajā slimnīcā rezidentūras ciklus apgūst Latvijas Universitātes 1. kursa rezidents Deivids Nils Vaitkus. Viņš ir vaiņodnieks un nākotnē sevi redz kā ģimenes ārstu – speciālistu, kurš pacientu iepazīst nevis vienā slimības epizodē, bet visā dzīves garumā.
Interese par medicīnu Deividam radusies jau skolas laikā, un to būtiski ietekmējusi praktiskā pieredze. “Interesi pastiprināja piedalīšanās Ēnu dienās. Sākot jau no 8. klases, braucu uz Liepājas Reģionālo slimnīcu ēnot. Pirmais, ko ēnoju, bija fizioterapeits, un kopš tā brīža sapratu – gribu strādāt medicīnā, gribu strādāt ar cilvēkiem un palīdzēt,” viņš stāsta.
Izvēle par labu ģimenes ārsta specialitātei nav nejauša. Deividu uzrunā iespēja strādāt ambulatori un būt līdzās pacientam ilgtermiņā. “Man svarīgi redzēt cilvēku kopumā – nevis tikai vienā slimības posmā, kā tas bieži ir stacionārā, bet visā viņa dzīves gaitā. Ģimenes ārsts bieži ir pirmais, pie kura cilvēks vēršas, kad ar veselību kaut kas nav kārtībā. Tas ir speciālists, kurš palīdz orientēties, saprast nākamos soļus un sakārtot ārstēšanās procesu. Laika gaitā veidojas arī ciešāka izpratne par pacientu vajadzībām, kas ļauj palīdzēt efektīvāk,” viņš skaidro.
Par vienu no lielākajiem gandarījuma avotiem jaunais ārsts sauc sadarbību ar pacientu. “Svarīgi ir redzēt, ka kopējais darbs nes rezultātu – ka ar pacientu izdodas sadarboties un panākt veselības uzlabošanos. Tad ir sajūta, ka darbs tiešām ir jēgpilns,” viņš atzīst.
Ikdienas līdzsvaram un enerģijai Deivids meklē vienkāršās lietās. Mūzika viņu pavadījusi jau skolas gados, kad viņš aktīvi dziedājis, dejojis un nodarbojies ar sportu. Studiju laikā tam atliek mazāk laika, taču daba un mūzika joprojām palīdz atgūt spēkus. “Pastaigas dabā sakārto domas, ļauj atpūsties un atgūt līdzsvaru,” viņš saka.
Rezidentūras laikā Liepājas Reģionālajā slimnīcā Deivids apgūst plašu pieredzi dažādos internās medicīnas ciklos. Viņš jau strādājis nefroloģijā un kardioloģijā, patlaban pilnveido zināšanas neiroloģijā, pulmonoloģijā un infekciju nodaļā, kā arī piedalās dežūrās uzņemšanas nodaļā. Ikdienā tas nozīmē gan pacientu apskati, gan iesaisti ārstēšanas procesā. Šī daudzveidība ļauj veidot stabilu profesionālo pamatu turpmākajam darbam.
Skatoties nākotnē, Deivids plāno izveidot savu ģimenes ārsta praksi Liepājā vai tās apkārtnē. Tāpēc īpaši nozīmīga viņam ir iespēja jau tagad iepazīt gan slimnīcas vidi, gan kolēģus. “Tas atvieglos sadarbību nākotnē,” viņš uzsver.
Runājot par slimnīcu kā prakses vietu, viņa vērtējums ir pārliecinoši pozitīvs. “Man ļoti patīk, savu izvēli nenožēloju. Attieksme no kolēģiem un speciālistiem ir ļoti atbalstoša – ar devīzi: nebaidies jautāt. Kauns nav nezināt, kauns ir negribēt zināt,” viņš saka. Tieši šī atvērtā un atbalstošā vide ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas palīdz jaunajiem ārstiem augt un attīstīties.
Papildu motivācija izvēlēties Liepāju bijusi arī vēlme būt tuvāk dzimtajai pusei. Lielākā daļa Deivida ģimenes dzīvo Kurzemē, un iespēja mācīties un strādāt šeit rada piederības sajūtu.
Rezidenta pieredze spilgti apliecina – Liepājas Reģionālā slimnīca ir vieta, kur jaunie ārsti var ne tikai iegūt zināšanas, bet arī justies atbalstīti un droši savā profesionālajā ceļā.