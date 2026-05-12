Viens pret pieciem: Ukrainas karavīrs vienatnē aptur krievu okupantu uzbrukumu
Ukrainas Bruņoto spēku 30. triecienpulka karavīrs vienpersoniski apturēja piecus krievu iebrucējus, kas mēģināja ielauzties viņa pozīcijā.
Ukrainas bruņoto spēku 33. triecienpulka 2. bataljona karavīrs neļāva okupantiem ielauzties viņa pozīcijās. Viņa varonīgo rīcību videoierakstā iemūžināja izlūkošanas drons, ko 33. pulks pēc tam publicēja savā "Facebook" kontā.
Pieci Krievijas iebrucēji iekļuva gandrīz tieši pie Ukrainas Aizsardzības spēku pozīcijām. Ukrainas karavīrs atklāja uguni. Vismaz viens okupants tika likvidēts.
Karavīrs aizturēja okupantu tuvošanos, līdz ieradās Ukrainas bezpilota lidaparāti (FPV). Drīz vien debesis piepildīja "putniņi" un sāka iznīcināt Krievijas iebrucējus vienu pēc otra. Ienaidnieka spēki tika pilnībā sakauti.
"Jums jau vajadzētu atpazīt mūsu vienības pēc taktiskā rokraksta. Tieši tā darbojas apmācīta, tehnoloģiska un saliedēta vienība... Kājnieki, kas notur pozīciju, izlūkošanas dronu piloti un FPV, kā arī uzbrucēji ar kvalitatīvu komandvadību un ciešā sadarbībā ar blakus esošajām vienībām dod paredzami pozitīvus rezultātus kaujas laukā," atzīmēja pulks.