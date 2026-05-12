Kāpēc Putins pateica, ka karš tuvojas beigām? Galvenie iemesli
Sestdien, 9. maijā, Krievijas prezidents Vladimirs Putins izteica viedokli, ka karš Ukrainā, iespējams, "tuvojas noslēgumam".
Izdevums "The Guardian" atzīmē, ka šie komentāri rada jautājumu, kāpēc Krievijas prezidents varētu tiekties uz iespējamu kara noslēgumu tieši tagad, ņemot vērā, kā attīstās kaujas darbības.
Krievija zaudē priekšrocības kaujas laukā
Izdevums atgādina, ka pēc neveiksmīgā Ukrainas pretuzbrukuma 2023. gada vasarā Maskava pakāpeniski ieņēma Ukrainas teritorijas. Lai arī Krievijas uzbrukumi bija lēni un tiem bija liela zaudējumu cena, tie radīja iespaidu, ka Ukraina lēnām, bet neizbēgami zaudē.
Tomēr vēlāk situācija mainījās. Ukraina decembrī atguva Kupjansku – kuru, pēc Maskavas apgalvojumiem, bija ieņēmuši mēnesi agrāk un tas pārsteidza pat rietumu militāros ekspertus.
"Vienošanās, kas februārī neļāva okupantiem izmantot "Starlink" satelītu internetu, kā arī Krievijas ierobežojums piekļuvei "Telegram", kas arī plaši tiek izmantots komunikācijai, palīdzēja Ukrainai atgūt zaudētās teritorijas Zaporižjas apgabalā, kuru platība ir apmēram 100 kvadrātjūdzes," teikts rakstā.
Krievijas zaudējumi var pieaugt
Izdevums ziņoja, ka Ukraina apgalvo, ka pēdējo piecu mēnešu laikā tā nogalinājusi vai ievainojusi vairāk Krievijas karavīru nekā tika iesaukti. Lai arī šos datus ir grūti pārbaudīt, Ukraina balsta savu statistiku uz kaujas filmēšanas materiāliem.
Pēc viņu datiem, martā un aprīlī Ukrainas karavīri nogalināja vai ievainoja apmēram 35 000 Krievijas karavīru mēnesī, galvenokārt bezpilota lidaparātu uzbrukumu rezultātā.
Pēc ekonomista Jāņa Klūges teiktā, kurš balstās uz reģionālo budžetu analīzi, 2026. gadā Krievijā obligātā militārā dienesta līmenis bija samazinājies līdz aptuveni 800–1 000 cilvēkiem dienā. Tas nozīmē, ka mēnesī tiek uzņemti 24 000–30 000 cilvēku.
Tas atbilst Krievijas Federācijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieka Dmitrija Medvedeva paziņojumam, ka pirmajā ceturksnī bruņotajos spēkos iestājušies "vairāk nekā 80 000 cilvēku".
Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām
Izdevums ziņoja, ka 2026. gada sākumā Krievijas ekonomika atradās grūtībās, bet pēkšņais naftas cenu pieaugums, ko izraisījusi Donalda Trampa uzbrukums Irānai, deva impulsu atjaunošanās procesam.
Pēc Kijivas Ekonomikas skolas datiem, naftas eksporta ienākumi, kas ir izšķiroši Krievijas valsts kasei, martā sasniedza 19 miljardus dolāru. Tas ir vairāk nekā 9,8 miljardi dolāru februārī un ir augstākais mēneša rādītājs kopš 2023. gada rudens.
"Tomēr nesenie Ukrainas uzbrukumi ar raķetēm un bezpilota lidaparātiem Krievijas naftas eksporta termināliem Primorskā un Ustlugā Baltijā, strauji samazināja eksporta apjomus," norādīts publikācijā.
Ikdienas eksports krities no 5,2 miljoniem barelu dienā līdz 3,5 miljoniem, liecina Sergeja Vakulenko teiktais, atsaucoties uz Maskavas Kārnegī centra datiem. Viņš piebilda, ka pašreizējās augstās naftas cenas pilnībā pietiek, lai kompensētu prognozēto Krievijas eksporta kritumu.
Tomēr Vakulenko uzskata, ka situācija var ātri mainīties, ja ASV un Irāna panāks vienošanos par Hormuza šauruma atvēršanu, un naftas cenas kritīsies.
Ukraina kļūst par raķešu un bezpilota lidaparātu supervaru
Norādīts, ka pilna mēroga Krievijas iebrukuma sākumā Ukraina lielā mērā paļāvās uz rietumu militāro tehniku un apmācību. "Kijiva kādreiz lika lielas cerības uz rietumu iznīcinātājiem F-16, cerot uz izrāvienu, kā arī uz amerikāņu pretgaisa aizsardzības sistēmām "Patriot", lai aizsargātu savu gaisa telpu," klāsta izdevums.
Ar laiku kļuva skaidrs, ka Rietumu krājumi izsīkst, kas lika Ukrainai ieguldīt vairāk līdzekļu savās tehnoloģijās un aprīkojumā.
Izdevums atzīmēja, ka valsts panākumi šajā virzienā ir redzami ar uzbrukumiem Krievijas naftas infrastruktūrai lielos attālumos. Īpaši trīs bezpilota lidaparātu uzbrukumi pēdējo divu nedēļu laikā uz naftas pārstrādes rūpnīcu Permā, kas atrodas 1500 km attālumā no frontes līnijas.
Putins cer atjaunot izsīkušo interesi no Baltā nama puses
Pēdējā laikā Krievija koncentrē savus centienus galvenokārt uz diplomātisko fronti.
Izdevums pieļauj, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins cer pārliecināt ASV prezidentu Donaldu Trampu piespiest Zelenski atdot pārējo Donbasa daļu, lai kompensētu progresa trūkumu frontes līnijās.
Tomēr, neskatoties uz Putina komentāriem, kas tika izteikti nedēļas nogalē, un piedāvājumu sadarboties ar bijušo Vācijas kancleru Gerhardu Šrēderu kā starpnieku, nav nekādu pazīmju, ka Krievijas maksimālistiskās prasības būtu mīkstinājušās.
"Tramps bija novērsies ar Irānas krīzi, taču Putins, iespējams, cer atkal iesaistīt Balto namu sarunās, vismaz ar jauniem formulējumiem," uzskata izdevums.
Putina runa 9. maijā: kas ir zināms
Pēc ASV Kara pētniecības institūta (ISW) analītiķu domām, Putins izmantoja Uzvaras dienu, lai pasniegtu karu Ukrainā kā līdzīgu Padomju Savienības lomai Otrajā pasaules karā mūsdienu Krievijas iedzīvotājiem.
Analītiķi pieļauj, ka Putina uzsvars uz to, kā Padomju Savienības tautai nācās izturēt ciešanas, lai sasniegtu augstāku mērķi, norāda uz to, ka viņš zina par pieaugošajām problēmām, ar kurām saskaras Krievijas iedzīvotāji kara rezultātā.
ISW uzskata, ka Krievijas prezidents cenšas pārliecināt krievus pieņemt šīs pastāvīgi augošās problēmas kā nepieciešamu pasākumu, lai uzvarētu "lielo ļaunumu".
Tāpat ziņots, ka eksperti un komentētāji pamanījuši, ka Krievijas prezidents būtiski izmainījis retoriku attiecībā uz Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Proti, 9. maijā sarunā ar žurnālistiem Putins nosauca Zelenski par "kungu". Tiek atzīmēts, ka tas spēcīgi kontrastē ar iepriekšējo Krievijas diktatora retoriku, kurš kopš pilna mēroga kara sākuma centās izvairīties no Zelenska uzrunāšanas uzvārdā, izmantojot dažādus epitetus, tostarp aizvainojošus.
Proti, 2022. gadā Putins uzrunā pie Ukrainas karavīriem aicināja "ņemiet varu savās rokās" un piebilda, ka "mums ar jums būs vieglāk vienoties nekā ar šo narkomānu un neonacistu baru, kas iekārtojies Kijivā".